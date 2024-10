Speed skating, l’Italia fa incetta nell’ultima giornata a Inzell. Arianna Fontana bene nei 1500, ma squalificata nella mass start

Arrivano altri risultati brillanti per l’Italia nell’ultima giornata dell’International Race, evento di speed skating andato in scena sul ghiaccio di Inzell (Germania) e che funge da test agonistico in vista dell’inizio della Coppa del Mondo. Fantastica prestazione di squadra sui 1500 metri maschili, dove le prime cinque posizioni sono state monopolizzate dagli azzurri: Daniele Di Stefano ha vinto in 1:47.25 davanti ad Alessio Trentini (1:48.12), Riccardo Lorello (1:48.18), Francesco Betti (1:48.29) e Davide Ghiotto (1:48.27), che ieri aveva siglato il record del mondo ufficioso dei 10.000 metri.

Di Stefano ha dettato legge anche nella mass start, precedendo Andrea Giovannini nell’avvincente gara con partenza in linea culminata con una grintosa doppietta tricolore. Nella stessa specialità Alice Marletti e Veronica Luciani hanno chiuso in seconda e terza posizione alle spalle della belga Sandrine Tas.

Francesca Lollobrigida, medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Pechino 2022 in questa disciplina, e Arianna Fontana, che ha deciso di cimentarsi nello speed skating oltre nello short track dove ha già scritto la storia, sono state squalificate. La laziale ha chiuso i 1500 metri in terza posizione con il crono di 1:57.45 alle spalle della kazaka Nadezhda Morozova (1:56.47) e della ceca Martina Sablikova (1:57.18), mentre Arianna Fontana ha terminato al quinto posto (1:58.77).