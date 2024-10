Sorteggiati i gironi delle WTA Finals: Jasmine Paolini trova la rientrante Rybakina

A Riad, in Arabia Saudita, è tutto pronto per le WTA Finals 2024, in programma da sabato 2 a sabato 9 novembre: sono stati sorteggiati i gironi del torneo di singolare, al quale prenderà parte l’azzurra Jasmine Paolini, la quale era accreditata della testa di serie numero 4 e quindi era inserita in seconda fascia.

Non è andata, almeno sulla carta, molto bene all’azzurra, che ha pescato per ciascuna fascia l’avversaria con la classifica migliore: Paolini, inserita nel Gruppo Viola, se la vedrà con la numero 1 del mondo, la bielorussa Aryna Sabalenka, la numero 5 WTA, la kazaka Elena Rybakina, che torna in campo dopo gli US Open, e la cinese Zheng Qinwen, numero 7 al mondo.

Va da sé che nell’altro raggruppamento, il Girone Arancione, si fronteggeranno la polacca Iga Swiatek, accreditata della seconda testa di serie, le statunitensi Coco Gauff, numero 3, e Jessica Pegula, numero 6, e la ceca Barbora Krejcikova, qualificata alle Finals in quanto vincitrice di Wimbledon.

La fase a gironi si svolgerà da sabato 2 a giovedì 7 novembre, con i due raggruppamenti che giocheranno a giorni alterni. Al termine della prima fase le prime due di ciascun girone approderanno alle semifinali di venerdì 8, infine la finale si disputerà sabato 9.

GIRONI SINGOLARE WTA FINALS 2024

Gruppo Viola

Aryna Sabalenka (Bielorussia, 1)

Jasmine Paolini (Italia, 4)

Elena Rybakina (Kazakistan, 5)

Zheng Qinwen (Cina, 7)

Gruppo Arancione

Iga Swiatek (Polonia, 2)

Coco Gauff (Stati Uniti, 3)

Jessica Pegula (Stati Uniti, 6)

Barbora Krejcikova (Cechia, 8)