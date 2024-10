Sonego-Ruud oggi, ATP Stoccolma 2024: orario, programma, tv, streaming

Oggi, mercoledì 16 ottobre, Lorenzo Sonego affronterà Casper Ruud negli ottavi di finale del torneo ATP250 di Stoccolma. Sul veloce indoor in Svezia, il tennista piemontese se la vedrà contro il n.8 del mondo in un confronto nel quale può avere delle possibilità di vittoria, pur essendoci una sostanziale differenza in termini di posizionamento in classifica.

Il n.50 ATP, infatti, ha il tennis per poter mettere in difficoltà il norvegese che, di base, ha maggiori difficoltà nel contesto in cui si giocherà (veloce indoor). In secondo luogo, Ruud non sta vivendo un grande momento di forma e il nostro portacolori potrebbe approfittarne. Reduce dal successo al primo turno contro lo svizzero Marc-Andrea Huesler, Sonego cercherà di sfruttare la sua nota combinazione servizio-dritto.

È altrettanto vero però che l’azzurro mai si è imposto contro lo scandinavo e nei quattro precedenti ha sempre vinto Casper. Vedremo se questa sarà l’occasione giusta per sfatare questo tabù e consentire al tennista allenato da Fabio Colangelo di approdare ai quarti di finale dell’evento svedese. Sarebbe un risultato importante, in una stagione di cambiamenti e complicata per il torinese.

La partita tra Lorenzo Sonego e Casper Ruud, valida per gli ottavi di finale del torneo ATP250 di Stoccolma (Svezia), andrà in scena quest’oggi (non prima delle 18.00) sul campo centrale. Parliamo del quarto incontro di giornata nello schedule dell’impianto principale, preceduta anche dalla sfida tra Matteo Berrettini e lo svizzero Dominic Stricker (terza partita prevista). La trasmissione televisiva sarà curata da Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del match.

SONEGO-RUUD ATP STOCCOLMA 2024 OGGI

Mercoledì 16 ottobre

CENTRE COURT – Inizio dalle ore 12.00

A. Goransson/S. Verbeek vs R. Matos/M. Melo

Non prima delle 14.00

S. Wawrinka [WC] vs B. Nakashima [6]

A seguire

M. Berrettini vs D. Stricker [PR]

Non prima delle 18.00

L. Sonego vs C. Ruud [2]

A seguire

T. Paul [4] vs L. Djere [Q]

PROGRAMMA SONEGO-RUUD ATP STOCCOLMA 2024: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis (203)

Diretta streaming: SkyGo, NOW e Tennis Tv

Diretta testuale: OA Sport