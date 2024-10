Sonego-Musetti, ATP Vienna 2024: orario, programma, tv, streaming

Domani, martedì 22 ottobre, si disputerà il derby italiano tra Lorenzo Sonego e Lorenzo Musetti valevole per il primo turno dell’ATP 500 di Vienna 2024. Si preannuncia un confronto interessante e dall’esito non scontato, considerando le caratteristiche dei giocatori e l’attuale stato di forma a questo punto della stagione dopo tanti mesi in giro per il mondo.

Sonego ha giocato proprio sul veloce indoor della capitale austriaca nel 2020 uno dei migliori tornei della carriera, travolgendo Novak Djokovic e raggiungendo la finale (persa da Rublev), mentre Musetti non ha ancora quasi mai dimostrato di poter competere ai massimi livelli su questi campi al coperto. Ciò nonostante, per quanto visto sin qui nel 2024, il toscano resta comunque probabilmente il favorito della vigilia.

Nessun precedente ufficiale tra i due nel circuito maggiore, che hanno giocato però insieme il doppio in alcune occasioni sia a livello ATP che con la maglia azzurra ai Giochi Olimpici di Tokyo 2021 ed in Coppa Davis (fondamentale la vittoria sui cileni Barrios Vera/Tabilo a Bologna per la qualificazione alle Final Eight di Malaga nel 2023).

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming del derby Sonego-Musetti, primo turno dell’ATP 500 di Vienna 2024. L’incontro verrà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Tennis; in diretta streaming su Sky Go, Now TV e Tennis TV; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO SONEGO-MUSETTI ATP VIENNA 2024

Martedì 22 ottobre

Quarto match dalle ore 12.00 Lorenzo Sonego vs Lorenzo Musetti – Diretta tv su Sky Sport Tennis

In precedenza, sul campo #Glaubandich, si disputeranno i match Kecmanovic-Navone, Michelsen-Giron (non prima delle 14.00) e Halys-Monfils.

PROGRAMMA SONEGO-MUSETTI: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis, per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go, Now TV e Tennis TV, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.