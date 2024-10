Sollevamento pesi, Miserendino dopo l’argento agli Europei: “Mi sento più a mio agio nella -64 kg”

Un argento di fondamentale importanza per Giulia Meserendino. L’atleta azzurra, dopo un periodo di stop dettato da un infortunio, si è piazzata al posto d’onore in occasione dei Campionati Europei U23 2024 di sollevamento pesi, competizione in fase di svolgimento in questi giorni in Polonia, precisamente sulla pedana di Raszyn.

La pesista siciliana ha compiuto l’impresa tornando alla categoria -64 kg, abbandonando dunque la -71kg in cui aveva gravitato negli ultimi tre anni ritrovando subito il giusto feeling, testimoniato dalla misura di 218 kg nel totale maturata grazie ai 102 kg nello strappo (argento di specialità) e ai 116 kg dello slancio. Visibilmente soddisfatta, Giulia ha commentato la sua prestazione ai microfoni federali:

“Questa è stata la mia prima gara nella 64 kg dopo tre anni nella 71 – ha detto Miserendino – non è stato facile e sicuramente mi devo ambientare di nuovo nel mio corpo e nella categoria ma sono certa che questo è il mio spazio. Mi sento a mio agio, più performante”

La palermitana ha infine aggiunto: “Devo sistemare ancora qualcosa ma ho ritrovato le mie vecchie vibes e tutto quello che è successo negli ultimi mesi mi ha dato una spinta enorme; so quello che voglio da me e voglio andarmelo a prendere. Della gara non sono pienamente soddisfatta, in palestra ho fatto dei numeri molto più alti ma va bene così, ora so dove voglio arrivare”.