Snowboard, i convocati dell’Italia per la prima tappa di Coppa del Mondo a Chur

Gli sport invernali si prenderanno sempre più la scena nei prossimi giorni e settimane. Neve e ghiaccio saranno elementi con cui si dovrà fare i conti e nel caso delle spettacolari evoluzioni dello snowboard, nella specialità del Big Air, l’attesa è già finita. Sì, perché il massimo circuito internazionale partirà per il primo appuntamento di Chur (Svizzera), previsto sabato 19 ottobre.

In casa Italia si vorrà fare bene e procedere nel percorso di crescita di un movimento che vuol continuare a progredire, specialmente pensando a quel che accadrà per le Olimpiadi di Milano-Cortina del 2026. Sono, quindi, sette i convocati dal direttore tecnico Bartolomeo Pala, in accordo con il responsabile di Coppa del Mondo Filippo Kratter.

Al via della prima prova stagionale di Coppa del Mondo vedremo in azione Nicola Liviero, Loris Framarin, Ian Matteoli, Alessia Vergani, Marilù Poluzzi, Emma Gennero e Matilde Pizzutto. Lo schedule di questa prima tappa prevede, come da consuetudine, prima lo sviluppo dei turni di qualificazione tra mattinata (per le donne) e primo pomeriggio (per gli uomini). Le Finali, invece, scatteranno in serata, ovvero alle ore 20.00.