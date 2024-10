Skate Canada 2024: programma, orari, tv, streaming. Calendario 25-27 ottobre

Prende il largo il circuito ISU Grand Prix 2024-2025 di pattinaggio artistico. Dopo la tappa d’apertura, Skate America, la carovana si sposterà questo fine settimana più a nord, precisamente ad Halifax, per Skate Canada; un altro appuntamento che offrirà spunti di riflessione importanti.

Tanti i protagonisti coinvolti, a cominciare da Ilia Malinin che, seguendo il modus operandi di Nathan Chen, scenderà subito in pista per chiudere il discorso qualificazione in Finale dopo la prima piazza conquistata a Skate America. Con lui ci sarà il temibile nipponico Shun Sato, il sudcoreano Junhwan Cha, lo statunitense Jason Brown e soprattutto il nostro Gabriele Frangipani, intenzionato a ben figurare in una gara che potrebbe regalare soddisfazioni,

In campo femminile spicca la presenza della fuoriclasse Kaori Sakamoto, in totale stato di grazia da Pechino 2022 e motivata a mantenere ben salda la sua leadership. Da tenere sotto osservazione le due sudcoreane Yelim Kim e Seoyeong Wi oltre le nipponiche Yana Yoshida e Rino Matsuike, senza dimenticare la padrona di casa Madeline Schizas e la statunitense Alysa Liu, al primo impegno che conta dal suo rientro alle competizioni.

Nelle coppie non ci saranno purtroppo gli azzurri Lucrezia Beccari-Matteo Guarise, i quali hanno dichiarato forfait nello scorso fine settimana a causa di un problema al piede della dama. Si potranno tuttavia seguire le gesta dei detentori del titolo iridato Deanna Stellato-Dudek-Maxime Deschamps, oltre che dei teutonici Annika Hocke-Robert Kunkel Mentre nella danza partiranno con i favori del pronostico Piper Gilles-Paul Poirier, binomio che affronterà una lunga serie di team provenienti dalla famigerata scuola di Montreal.

Skate Canada sarà visibile integralmente attraverso la piattaforma Discovery Plus. Previsti inoltre possibili trasmissioni in differita sui canali lineari di Eurosport (Eurosport 1, Eurosport 2) oltre che su RAI Sport (il palinsesto è attualmente in fase di elaborazione), quindi anche in streaming su Sky Go e DAZN (In caso di passaggi su Eurosport 1, Eurosport 2) e su RAI Play (in caso di trasmissione su RAI Sport HD+). Di seguito il programma completo della competizione con orari italiani.

SKATE CANADA 2024: PROGRAMMA DELL’EVENTO (ORARIO ITALIANO)

Venerdì 25 ottobre

23:00-00:04 Short program coppie d’artistico

Sabato 26 ottobre

00:25-01:54 Short program individuale femminile

18:15-19:33 Rhythm dance individuale danza sul ghiaccio

19:55-21:24 Short program individuale maschile (in gara Gabriele Frangipani)

22:35-23:51 Free program coppie di artistico

Domenica 27 ottobre

00:10-01:57 Free program individuale femminile

17:00-18:47 Free program individuale maschile

19:10-20:41 Rhythm dance danza sul ghiaccio

SKATE CANADA 2024: COME SEGUIRLO IN TV E STREAMING

Diretta TV: non prevista. Possibili collegamenti in diretta e in differita su Eurosport 1,2 e su RAI SPORT+HD (palinsesto in via di definizione)

Diretta Streaming: Discovery+ (diretta integrale), DAZN e Sky Go (in caso di trasmissioni su Eurosport 1,2); RAI Play (in caso di trasmissione su RAI SPORT+HD)