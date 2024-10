Six Kings Slam, Novak Djokovic prega Nadal: “Un onore giocare con te, non ritirarti ancora!”

Il Six Kings Slam si è concluso con la vittoria di Jannik Sinner su Carlos Alcaraz, ma nel pomeriggio c’è stato l’ennesimo capitolo della rivalità tra Novak Djokovic e Rafa Nadal, vinto dal serbo con il punteggio di 6-2 7-6. Ma il 24 volte vincitore Slam ha tenuto a onorare il suo storico avversario al termine della partita.

Ai microfoni degli organizzatori Djokovic ha provato in qualche modo ad imbonire l’iberico, ripercorrendo la loro rivalità: “Chi lo avrebbe detto che ancora adesso saremmo stati avversari, giocando contro 60 volte contro. La nostra rivalità è stata intensissima, spero che un giorno potremo prenderci un drink sulla spiaggia e riflettere sulle nostre vite, magari assieme alle nostre famiglie“.

“Condividere il campo con te è stato un piacere ed un onore, so quanti sono i sacrifici che servono nella carriera di un grande campione – continua Djokovic – Ho il massimo rispetto per te, come uomo e come avversario“. E per chiudere, una frase dolce, che magari non ti aspetteresti da un uomo di ghiaccio come il serbo: “Non lasciare ancora il tennis, resta ancora con noi“.

Parole di estremo elogio quelle del serbo al cospetto di uno dei suoi maggiori avversari nella sua carriera. Sa che un capitolo della sua carriera se ne va via assieme a Nadal, un tennis in cui è stato uno dei più grandi protagonisti della storia. E oggi non ha voluto prendersi il palcoscenico nonostante la vittoria, lasciandolo a Rafa, ormai agli sgoccioli della sua carriera.