Six Kings Slam 2024, c’è il giorno di pausa nell’esibizione di Riad per un motivo preciso

Che lo spettacolo abbia inizio. Dal 16 al 19 ottobre a Riad (Arabia Saudita) sei tennisti cercheranno di regalare spettacolo in un’esibizione dal montepremi a dir poco faraonico. Stiamo parlando del “Six Kings Slam” a cui prenderanno parte Jannik Sinner, gli spagnoli Carlos Alcaraz e Rafa Nadal, il serbo Novak Djokovic, il russo Daniil Medvedev e il danese Holger Rune.

Ogni giocatore riceverà 1,5 milioni di dollari semplicemente partecipando a questa particolare competizione. Il vincitore potrebbe guadagnare, pertanto, 6 milioni di dollari. Una cifra astronomica, che raddoppia quello che un tennista può guadagnare da un successo di uno Slam. Compensi che anche per questo hanno fatto discutere non poco in avvicinamento all’esibizione.

PERCHE’ IL GIORNO DI RIPOSO?

Inoltre gli organizzatori hanno dovuto affrontare un’altra problematica. Da regolamento, i tennisti professionisti non possono giocare in queste manifestazioni, contemporanee allo sviluppo normale dei tornei del circuito ATP, per più di tre giorni consecutivi. La soluzione è stata trovata in maniera molto semplice: due giorni di match seguiti da uno di riposo e un altro in cui il tutto terminerà con le Finali del 3°/4° posto e del 1°/2° posto. Verrebbe da dire, fatta la legge e trovato l’inganno.

CALENDARIO SIX KINGS SLAM 2024

Mercoledì 16 ottobre

Ore 18:30 Sinner (ITA)-Medvedev

A seguire Alcaraz (ESP)-Rune (DEN)

Giovedì 17 ottobre

Ore 18:30 Djokovic (SRB)-Sinner (ITA)/Medvedev

A seguire Nadal (ESP)-Alcaraz (ESP)/Rune (DEN)

Sabato 19 ottobre

Ore 18:30 Finale 3° posto

Ore 20:00 Finale 1° posto

Sinner, dunque, farà il proprio esordio il 16 affrontando per l’ennesima volta Medvedev. Si tratta del sesto incrocio quest’anno tra i due e il bilancio è nettamente favorevole all’altoatesino con 4 vittorie e 1 sola sconfitta, seppur pesante a Wimbledon. In caso di vittoria, Jannik se la vedrà con Djokovic in una rivincita a distanza di pochissimo tempo dalla Finale vinta dal n.1 del mondo a Shanghai. Dall’altra parte del tabellone, Alcaraz e Rune si sfideranno e il vincitore giocherà contro Nadal, che giorni fa ha annunciato il suo ritiro agonistico dopo le Finali di Coppa Davis a Malaga (Spagna).

Il campione maiorchino, 22 Slam vinti in carriera e 209 settimane da n.1, è giunto in Arabia Saudita ed è stato accolto con tutte le attenzioni del caso. C’è grande curiosità in questo senso nel vederlo all’opera.