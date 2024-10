Six Kings Slam 2024, Carlos Alcaraz stende Holger Rune e sfida contro Nadal in semifinale

Jannik Sinner batte e Carlos Alcaraz risponde. Lo spagnolo (n.2 del mondo) ha confermato i pronostici e si è imposto nei quarti di finale del torneo di esibizione a Riad, Six Kings Slam. Sul veloce indoor saudita, la superiorità del funambolo di Murcia è stata chiara, al cospetto del danese Holger Rune (n.14 ATP) un po’ confusionario e molto falloso.

Sullo score di 6-4 6-2 in un’ora e 12 minuti di gioco, dunque, Carlitos si è fatto trovare pronto e domani giocherà con il suo idolo, Rafa Nadal. Una sfida affascinante e chissà se questa sarà l’ultima partita in singolare del campione maiorchino, che giorni fa ha annunciato il ritiro agonistico dopo le Finali di Coppa Davis a Malaga che Rafa affronterà insieme ad Alcaraz e al resto della squadra iberica capitanata da David Ferrer.

Nel primo set Rune è costretto in apertura a cancellare subito una palla break, ma anche per qualche imprecisione del suo avversario si salva. I turni al servizio vengono tenuti da entrambi piuttosto facilmente, ma quando la palla “scotta” lo spagnolo cambia marcia. Trovando profondità e velocità nei propri colpi, l’iberico strappa il turno in battuta all’avversario nel nono game e con estremo ordine archivia la frazione sul punteggio di 6-4.

Nel secondo set l’allievo di Juan Carlos Ferrero dilaga. Il n.2 del mondo piega la resistenza del danese nel primo gioco, ai vantaggi, e nel quinto game va definitivamente in fuga, con il secondo break del parziale. Sullo score di 6-2, dunque, cala il sipario sul secondo e ultimo quarto del torneo in questione.

Dando uno sguardo alle statistiche, impressionante il 100% dei punti vinti da Alcaraz con la prima di servizio in campo, mentre ha ottenuto il 60% dei quindici con la seconda. Rune, da questo punto di vista, ha pagato dazio con 6 vincenti e ben 13 gratuiti, rispetto ai 12 winners e ai 7 errori non forzati dello spagnolo.