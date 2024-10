Sinner e l’incognita recupero fisico al Six Kings Slam. Dubbi sulla spalla di Medvedev

Il Six Kings Slam diventa il protagonista di questo scorcio di stagione. Un torneo di esibizione che ha però sei milioni di motivi per non essere preso sotto gamba, oltre alla qualità di tennisti di altissimo livello. Tra di loro anche Jannik Sinner, il numero 1 al mondo, che aprirà le danze contro Daniil Medvedev.

L’azzurro viene dalla vittoriosa campagna a Shanghai, battendo in semifinale proprio il russo; la settima vittoria negli ultimi otto scontri, portando così il confronto in parità nell’ultimo anno, quello in cui il ragazzo di Sesto Pusteria si è trasformato in una vera e propria macchina da tennis. Ma intanto un po’ di stanchezza potrà farsi sentire comunque.

Dalla finale di Shanghai Sinner ha avuto soltanto due giorni per poter recuperare un filo di condizione fisica, a cui bisogna aggiungere anche il viaggio in aereo dalla Cina all’Arabia Saudita, di oltre cinque ore. Con una schedule così stressante non è per nulla semplice recuperare le forze in breve tempo. Ma dall’altra parte non è che Medvedev stia poi meglio.

Proprio durante il match contro l’azzurro, l’attuale numero 5 del mondo ha avvertito un problema alla spalla, nato durante il match dei quarti di finale con Stefanos Tsitsipas. Medvedev spera che la situazione del proprio arto non sia nulla di troppo grave per permettergli di provare a rimettere la testa avanti nel confronto diretto con Sinner.