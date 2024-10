Sinner e il rapporto nero con Parigi-Bercy: la maledizione continua

Jannik Sinner non giocherà il torneo ATP Masters 1000 di Parigi-Bercy: l’azzurro ha dato forfait prima di esordire sul veloce indoor transalpino, e prosegue nel rapporto non propriamente idilliaco con la manifestazione transalpina, nella quale ha vinto un solo incontro in carriera.

Nelle tre partecipazioni tra 2021 e 2023, infatti, l’azzurro ha superato soltanto un turno nel 2023, mentre nel 2021 e nel 2022 è uscito all’esordio. Nel 2021 Sinner, numero 8 del seeding, esentato dal primo turno, nel secondo fronteggiò lo spagnolo Carlos Alcaraz: l’iberico si impose per 7-6 (1) 7-5.

Nel 2022, invece, Sinner era accreditato dell’11ma testa di serie e nel primo turno perse contro il qualificato elvetico Marc Andrea Huesler, il quale si impose con il netto score di 6-2 6-3. Nel 2023, invece, l’azzurro tornò ad avere un bye al primo turno, essendo la testa di serie numero 4.

Ai sedicesimi l’azzurro sconfisse in rimonta lo statunitense Mackenzie McDonald con il punteggio di 6-7 (6) 7-5 6-1, ma il match terminò a notte fonda, e Sinner sarebbe dovuto tornare in campo dopo poche ore, nel primo pomeriggio successivo: da qui le tante polemiche e la decisione di ritirarsi dal torneo.

RISULTATI DI JANNIK SINNER A PARIGI-BERCY

2021

Primo turno: bye

Secondo turno: Carlos Alcaraz (Spagna) b. Jannik Sinner (Italia, 8) 7-6 (1) 7-5

2022

Primo turno: Marc Andrea Huesler (Svizzera, Q) b. Jannik Sinner (Italia, 11) 6-2 6-3

2023

Primo turno: bye

Secondo turno: Jannik Sinner (Italia, 4) b. Mackenzie McDonald (Stati Uniti) 6-7 (6) 7-5 6-1

Ottavi di finale: Alex de Minaur (Australia, 13) b. Jannik Sinner (Italia, 4) per forfait

2024

Forfait prima dell’esordio nel torneo