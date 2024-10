Sinner dovrà superare un campo minato per sfatare il tabù di Parigi-Bercy

Non un sorteggio fortunato. Jannik Sinner dovrà superare un campo minato per provare a fare strada nel Masters1000 di Parigi Bercy, ultimo torneo di questa tipologia del 2024, che prenderà il via il 28 ottobre e terminerà il 3 novembre. Il n.1 del mondo si troverà costretto ad affrontare numerosi ostacoli, anche per cambiare una tradizione non così positiva in questo torneo.

Il pusterese ha preso parte a questo evento in tre circostanze: nel 2021, da n.9 del ranking, fu sorpreso da Carlos Alcaraz (n.35 in quel momento e in grandissima ascesa) nella prima sfida tra i due nel massimo circuito internazionale; nel 2022 si presentò da n.12 e fu battuto dallo svizzero Marc-Andrea Huesler (n.61 del ranking) rimediando anche un infortunio che gli impedì di giocare le Finali di Coppa Davis; nel 2023 ricordiamo l’affermazione nel secondo turno contro l’americano Mackenzie McDonald in una partita terminata alle 2.27 di notte, decidendo poi di ritirarsi perché non in grado di recuperare per affrontare l’australiano Alex de Minaur.

Un episodio quest’ultimo che portò a non poche polemiche sulla gestione dell’organizzazione. Non è un caso che per il torneo di quest’anno, si prevedono solo due match nella sessione serale a partire dalle 19.00. Vedremo come andrà nel 2024. Sinner farà il proprio esordio dal secondo turno e dovrà subito esprimersi ad altissimo livello.

Il sorteggio citato gli ha riservato il vincitore della sfida tra l’americano Ben Shelton e il canadese Felix Auger-Aliassime. In ogni caso, si parla di un incontro rognoso: contro Shelton l’azzurro ha vinto quattro incontri su cinque, ovvero gli ultimi quattro, ma è stato costretto sempre a tirar fuori il meglio; contro il nativo di Montreal ha sempre perso (2-0). Negli ottavi di finale vi potrebbe essere un incrocio con Matteo Arnaldi o molto più probabilmente con Holger Rune, vincitore di questo 1000 nel 2022. Il danese ama le condizioni di gioco a Bercy e giocarci contro sarà un bel problema da risolvere. Il bilancio dei precedenti è sul 2-2.

Nell’eventuale quarto di finale, i possibili avversari sono Taylor Fritz, Alex de Minaur e Jack Draper e la rivincita della Finale degli US Open potrebbe andare in scena contro il californiano. In semifinale, si candidano al ruolo di antagonista il tedesco Alexander Zverev, il russo Andrey Rublev e il greco Stefanos Tsitsipas, con il teutonico che ha le maggiori chance.

In conclusione, il confronto stuzzicante contro Alcaraz è quello che tutti si aspettano, ma in alternativa i nomi sono sempre di un certo calibro: il russo Daniil Medvedev, il bulgaro Grigor Dimitrov (finalista l’anno scorso) e il norvegese Casper Ruud.

TABELLONE JANNIK SINNER A PARIGI-BERCY 2024

Primo turno – Bye

Secondo turno – Shelton/Auger-Aliassime

Ottavi di finale – Rune/Arnaldi

Quarti di finale – Fritz/De Minaur/Draper

Semifinale – Zverev/Rublev/Tsitsipas

Finale – Alcaraz/Medvedev/Dimitrov/Ruud