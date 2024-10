Sinner-Djokovic oggi, Finale ATP Shanghai 2024: orario, programma, tv, streaming

Oggi, domenica 13 ottobre, andrà in scena l’ottavo atto della sfida tra Jannik Sinner e Novak Djokovic. Sarà la Finale del Masters1000 di Shanghai (Cina) che avrà per protagonisti questi due giocatori. Un match atteso tra passato, presente e futuro del tennis mondiale. I due si ritrovano a distanza nove mesi, ricordando la semifinale degli Australian Open di quest’anno.

Vinse Sinner e in maniera piuttosto netta quella sfida, in quattro set, avendo l’opportunità di chiuderla anche in tre. Di tempo è passato, quindi, e tante cose sono cambiate perché i ruoli si sono invertiti: Jannik è n.1 del mondo e chiuderà il 2024 in questa posizione; Nole n.4 come lo era l’altoatesino a Melbourne. Sarà quindi il primo scontro diretto tra i due con una classifica di questo genere.

Il pusterese, reduce dal successo in semifinale contro il sorprendente ceco Tomas Machac, ha nel mirino il suo settimo titolo nel 2024 e il fatto di affrontare Djokovic in un contesto così prestigioso è un ulteriore stimolo. Lo stesso discorso vale per il campione serbo, quattro volte vincitore di questo evento, determinato a conquistare il suo 100° torneo in carriera.

La partita tra Jannik Sinner e Novak Djokovic, Finale del Masters1000 di Shanghai, andrà in scena a partire dalle 10.30 italiane sullo Stadium Court del Qizhong Forest Sports City Center e sarà trasmessa in diretta televisiva da Sky Sport Uno (201); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del match.

SINNER-DJOKOVIC FINALE ATP SHANGHAI 2024

Domenica 13 ottobre

STADIUM COURT – Inizio dalle 08.00 italiane

M. Gonzalez/A. Molteni vs W. Koolhof/N. Mektic

Non prima delle 10.30 italiane

J. Sinner [1] vs N. Djokovic [4]

PROGRAMMA SINNER-DJOKOVIC FINALE ATP SHANGHAI 2024: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201)

Diretta streaming: SkyGo, NOW e Tennis Tv

Diretta testuale: OA Sport