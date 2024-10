Sinner diventa il 19° giocatore a chiudere l’anno da n.1 al mondo: la cerchia ristretta di chi lo ha preceduto

Jannik Sinner sarà il numero 1 del mondo al termine della stagione in corso di svolgimento. Il tennista più forte del Pianeta è italiano: il fuoriclasse altoatesino è balzato in testa alla graduatoria lo scorso 10 giugno, svetta al comando del ranking ATP da ormai diciannove settimane e il suo regno si protrarrà per almeno altri tre mesi. Il vincitore di Australian Open e US Open è così diventato il diciannovesimo uomo diverso a concludere l’annata agonistica davanti a tutti, da quando la graduatoria viene stilata dal computer con il sistema oggettivo dei punti (ovvero dal 1973, prima il compito spettava ai giornalisti con criteri personali e soggettivi).

Il 23enne succede così nell’albo d’oro al serbo Novak Djokovic, che è riuscito in questo compito decisamente ostico per ben otto volte nel corso della sua gloriosa carriera (2011, 2012, 2014, 2015, 2018, 2020, 2021, 2023). Nessun giocatore si è spinto così in là, visto che lo statunitense Pete Sampras è fermo a quota sei (consecutive, dal 1993 al 1998), mentre lo spagnolo Rafael Nadal, lo svizzero Roger Federer e l’americano Jimmy Connors (tutte consecutive tra il 1974 e il 1978) seguono a quota cinque.

Quattro esultanze a novembre per il ceco Ivan Lendl e lo statunitense John McEnroe (quattro di fila dal 1981 al 1984), mentre l’australiano Llyeton Hewitt e gli svedesi Bjorn Borg e Stefan Edberg sono riusciti per due volte nell’intento. Jannik Sinner ha così agganciato altri sette giocatori a quota uno: il suo rivale Carlos Alcaraz, il britannico Andy Murray, il brasiliano Gustavo Kuerten, lo svedese Mats Wilander, gli statunitensi Jim Courier, Andre Agassi, Andy Roddick e il rumeno Ilie Nastase, che nel 1973 fu anche il primo uomo a fregiarsi del numero 1 quando entrò in vigore il ranking elaborato dai computer.

TENNISTI NUMERI 1 DEL MONDO A FINE STAGIONE

1973: Ilie Nastase (Romania)

1974: Jimmy Connors (USA)

1975: Jimmy Connors (USA)

1976: Jimmy Connors (USA)

1977: Jimmy Connors (USA)

1978: Jimmy Connors (USA)

1979: Bjorn Borg (Svezia)

1980: Bjorn Borg (Svezia)

1981: John McEnroe (USA)

1982: John McEnroe (USA)

1983: John McEnroe (USA)

1984: John McEnroe (USA)

1985: Ivan Lendl (Cecoslovacchia)

1986: Ivan Lendl (Cecoslovacchia)

1987: Ivan Lendl (Cecoslovacchia)

1988: Mats Wilander (Svezia)

1989: Ivan Lendl (Cecoslovacchia)

1990: Stefan Edberg (Svezia)

1991: Stefan Edberg (Svezia)

1992: Jim Courier (USA)

1993: Pete Sampras (USA)

1994: Pete Sampras (USA)

1995: Pete Sampras (USA)

1996: Pete Sampras (USA)

1997: Pete Sampras (USA)

1998: Pete Sampras (USA)

1999: Andre Agassi (USA)

2000: Gustavo Kuerten (Brasile)

2001: Llyeton Hewitt (Australia)

2002: Llyetonn Hewitt (Australia)

2003: Andy Roddick (USA)

2004: Roger Federer (Svizzera)

2005: Roger Federer (Svizzera)

2006: Roger Federer (Svizzera)

2007: Roger Federer (Svizzera)

2008: Rafael Nadal (Spagna)

2009: Roger Federer (Svizzera)

2010: Rafael Nadal (Spagna)

2011: Novak Djokovic (Serbia)

2012: Novak Djokovic (Serbia)

2013: Rafael Nadal (Spagna)

2014: Novak Djokovic (Serbia)

2015: Novak Djokovic (Serbia)

2016: Andy Murray (Gran Bretagna)

2017: Rafael Nadal (Spagna)

2018: Novak Djokovic (Serbia)

2019: Rafael Nadal (Spagna)

2020: Novak Djokovic (Serbia)

2021: Novak Djokovic (Serbia)

2022: Carlos Alcaraz (Spagna)

2023: Novak Djokovic (Serbia)

2024: Jannik Sinner (Italia)

CLASSIFICA TENNISTI NUMERI 1 A FINE ANNO

1. Novak Djokovic 8

2. Pete Sampras 6

3. Roger Federer 5

3. Rafael Nadal 5

3. Jimmy Connors 5

6. Ivan Lendl 4

6. John McEnroe 4

8. Bjorn Borg 2

8. Stefan Edberg 2

8. Llyeton Hewitt 2

11. Jannik Sinner 1

11. Mats Wilander 1

11. Jim Courier 1

11. Andrea Agassi 1

11. Gustavo Kuerten 1

11. Andy Roddick 1

11. Andy Murray 1

11. Carlos Alcaraz 1