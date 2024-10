Sinner avrà lo stesso ottavo del 2023 a Shanghai? Occasione per una rivincita

Il travagliato percorso dell’ATP Masters 1000 di Shanghai, rallentato a causa della pioggia, potrebbe rivivere negli ottavi di finale un match già visto lo scorso anno, sempre nello stesso turno: Jannik Sinner ha già centrato il passaggio al quarto turno ed attende ora di conoscere il nome del prossimo avversario.

Domani lo statunitense Ben Shelton incontrerà lo spagnolo Roberto Carballes Baena: il match era in programma quest’oggi, ma non si è disputato causa maltempo, essendo previsto su un campo non coperto. In caso di successo del nordamericano ci sarà un nuovo incontro con Sinner.

Nel 2023 Shelton sconfisse l’azzurro agli ottavi in rimonta con lo score di 2-6 6-3 7-6 (5): da quel momento, però, lo statunitense non ha più vinto neppure un set contro Sinner nei tre successivi incroci. L’italiano, infatti, si impose a distanza di pochi giorni nei sedicesimi di Vienna per 7-6 (2) 7-5 ed andò poi a vincere il torneo.

Nel 2024, poi, altri due incontri, ed altrettante vittorie di Sinner senza concedere set: l’azzurro si è imposto dapprima negli ottavi di Indian Wells con lo score di 7-6 (4) 6-1, per poi liquidare Shelton in tre set agli ottavi di Wimbledon con il punteggio di 6-2 6-4 7-6 (9).

In caso di vittoria di Roberto Carballes Baena, invece, Sinner arriverà al match degli ottavi in vantaggio per 2-0 nei precedenti con lo spagnolo, entrambi datati 2022: vittorie dell’azzurro nei trentaduesimi del Roland Garros per 3-6 6-4 6-4 6-3 e nei quarti ad Umago per 6-4 7-6 (5).