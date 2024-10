Sinner al Six Kings Slam: niente punti ATP, le cifre milionarie previste turno per turno

Giornata di vigilia a Riad (Arabia Saudita) in vista dei quarti di finale del Six Kings Slam, ricco torneo di esibizione in cui vedremo in azione anche il numero uno al mondo Jannik Sinner. L’azzurro, reduce dal trionfo al Masters 1000 di Shanghai, si appresta ad affrontare domani Daniil Medvedev nel match inaugurale della kermesse con in palio un posto in semifinale contro Novak Djokovic.

Dall’altra parte del tabellone Rafael Nadal, che ha annunciato pochi giorni fa la sua intenzione di ritirarsi al termine di questa stagione, attende in semifinale il vincente della sfida tra Carlos Alcaraz e Holger Rune. Il Six Kings Slam non è un torneo ufficiale del circuito ATP, di conseguenza non assegna punti valevoli per il ranking mondiale.

Il torneo di esibizione saudita mette in palio però un montepremi da capogiro, con un assegno garantito da 1,5 milioni di dollari (circa 1,36 milioni di euro) per la sola partecipazione all’evento. Il vincitore della finale guadagnerà addirittura 6 milioni di dollari (circa 5,46 milioni di euro), una cifra mai vista nella storia del tennis anche a livello di Slam.

MONTEPREMI SIX KINGS SLAM

1,5 milioni di dollari statunitensi (circa 1,36 milioni di euro) per ogni partecipante.

6 milioni di dollari (circa 5,46 milioni di euro) al vincitore (vi è già compreso il premio di partecipazione).