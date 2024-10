Sinner accusa la stanchezza: “Il giorno di riposo mi serve tanto”

Jannik Sinner è approdato agli ottavi di finale del torneo ATP Masters 1000 di Shanghai, eguagliando, al momento, il risultato raggiunto lo scorso anno: l’azzurro ha rimontato e sconfitto in tre set l’argentino Tomas Martin Etcheverry per 6-7 (3) 6-4 6-2.

La pioggia ha rallentato notevolmente il programma del torneo, così mentre l’azzurro si trova già agli ottavi, mancano ancora all’appello nove match del secondo turno. Nella parte alta del main draw, però, quella dove si trova Sinner, il tabellone si allineerà domani con gli ultimi incontri dei sedicesimi.

A fine partita l’azzurro ha analizzato la partita: “È stata una serata difficile. Ho avuto delle occasioni nel primo set, poi lui ha giocato un tiebreak eccezionale. È stata dura fisicamente, ma soprattutto mentalmente. Ho perso quel break sul 3-2, ogni tanto capita di avere delle chance e non concretizzarle“.

Come spiegato in precedenza, domani l’azzurro osserverà una giornata di riposo: “Ho trovato piano piano il mio ritmo, lui ha iniziato a servire un pochino peggio. Domani sarà un giorno di riposo molto importante, mi serve tanto in questo momento. Poi spero di essere pronto per la prossima partita“.