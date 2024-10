Simone Bolelli e Andrea Vavassori qualificati alle ATP Finals! Il doppio italiano raggiunge Sinner a Torino

Simone Bolelli e Andrea Vavassori si sono ufficialmente qualificati alle ATP Finals nel torneo di doppio e saranno così protagonisti sul cemento della Inalpi Arena di Torino dal 10 al 17 novembre. La coppia italiana, che nel corso di questa annata agonistica ha disputato due finali Slam, ha staccato matematicamente il biglietto per il torneo riservato ai migliori otto binomi dell’anno solare grazie all’affermazione ottenuta per 6-2, 6-4 su Aoran Wang e Yi-Zhou, valso l’accesso ai quarti di finale del Masters 1000 di Shanghai.

Bolelli tornerà alle Finals dopo avervi partecipato insieme a Fabio Fognini nel 2015: quella fu l’unica occasione in cui una coppia italiana prese parte al prestigioso evento, tra l’altro vincendo una partita (contro Rohan Bopanna e Florin Mergea). Nel capoluogo piemontese vedremo all’opera anche Jannik Sinner, attuale numero 1 al mondo in singolare e capace di disputare la finale nella passata edizione della kermesse disputata in terra italiana.

La stagione del tennis tricolore si sta rivelando stellare e anche i risultati femminili sono encomiabili: Jasmine Paolini e Sara Errani si sono qualificate alle WTA Finals in doppio dopo tra l’altro aver conquistato la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Parigi 2024. Jasmine Paolini, attuale numero 6 del mondo, attende soltanto la matematica certezza dell’ammissione all’appuntamento in singolare (le donne saranno impegnate a Riyadh, Arabia Saudita).