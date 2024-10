Shelton travolge Carballes Baena: Sinner ha l’occasione della rivincita a Shanghai

Tutto come previsto: sarà Ben Shelton l’avversario di Jannik Sinner agli ottavi di finale del Masters1000 di Shanghai. Il numero 16 al mondo si libera in maniera comoda di Roberto Carballes Baena, rifilandogli un 6-3 6-4 in poco meno di settanta minuti che lo spedisce all’incrocio con il numero 1 al mondo, con cui è in striscia negativa da tre partite.

Un anno fa, proprio agli ottavi, parlavamo del modo in cui il reattivo tennista a stelle e strisce superava l’azzurro in quello che sembrava il suo periodo migliore, quell’autunno in cui, a posteriori, mise le basi per diventare numero 1 al mondo. Ma poi, tra Vienna poco dopo, Indian Wells e Wimbledon, Jannik mise le cose a posto senza lasciargli un set in queste partite.

Ma torniamo al presente, alla partita vinta da Shelton. Una prima frazione gestita bene dallo statunitense, che soffre poco e niente nei suoi turni di battuta: concede la miseria di cinque punti quando lo scambio parte dalla sua metà campo, mentre è cinico nel sesto game sfruttando la prima chance a sua disposizione. Non ci riesce due game dopo, ma basta comunque, andando a chiudere il set in trentatré minuti.

Il secondo set è rapidissimo. Il primo punto in risposta arriva nel sesto game ed è un doppio fallo di Shelton; l’errore dello statunitense sembra togliere il tappo alla sfida ed è proprio lui, nel game successivo, ad andare in pressione, recuperando il game da sotto 40-15 e con quattro punti in fila si prende il break.

L’americano non è mai stato in pensiero durante la sua partita: otto ace e soltanto nove punti lasciati all’avversario in risposta, solo tre con la prima (34/37), e di questi sono due doppi falli. Servire così potrà aiutarlo con Sinner, che però rispetto a Carballes Baena ha in più la risposta con cui può fare davvero male.