Sci alpino, infortunio per Loic Meillard: cosa si è fatto e quando rientra

Il gigante di Soelden disputato ieri, gara d’esordio della Coppa del Mondo di sci alpino 2024-2025, ha scritto una pagina davvero nera per quanto riguarda la squadra svizzera. Si pensava, con molta facilità, ad un doppio podio sul ghiacciaio del Rettenbach. Il solito Marco Odermatt era pronto a vincere per l’ennesima volta tra le porte larghe ed il suo compagno Loic Meillard si stagliava subito dietro ad insidiarlo.

La realtà, invece, ha emesso un verdetto ampiamente differente, quanto amaro. Il fuoriclasse di Buochs, infatti, è uscito di scena già nel corso della prima manche, mentre il quasi ventottenne di Neuchatel (compirà gli anni proprio domani) non ha preso nemmeno il via della gara, per colpa di un infortunio. Una notevole sorpresa per tutti, dato che l’elvetico era regolarmente iscritto nell’elenco dei partenti.

Come mai, quindi, questa decisione last-minute? Per Loic Meillard si è parlato subito di dolori alla schiena durante il riscaldamento pre-gara. Gli esami medici effettuati presso la clinica di Zurigo hanno evidenziato uno strappo nella copertura del disco intervertebrale tra le vertebre L5 e S1, come rivelato da un comunicato della Federazione svizzera. “Si tratta di un infortunio molto doloroso e l’andamento della guarigione è difficile da prevedere”.

In poche parole, la trasferta di Levi (17 novembre tra i pali stretti) sembra davvero in dubbio per lo svizzero. La conferma arriva dalle parole dello stesso Loic Meillard che, alla stampa elvetica, ha spiegato: “Mi ha fatto davvero male al cuore non poter iniziare ieri in quel di Soelden. Ora sto affrontando questo problema giorno per giorno e farò di tutto per recuperare il più rapidamente possibile”.