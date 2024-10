Sci alpino, per Marta Bassino la necessità di partire forte per giocarsi la classifica di gigante

La Coppa del Mondo di sci alpino è pronta ad alzare il sipario con il consueto gigante di Soelden. In casa Italia cresce l’attesa soprattutto per Federica Brignone e Marta Bassino, con quest’ultima che cerca il riscatto dopo una passata stagione davvero complicata e nella quale non è mai riuscita a salire sul podio in gigante. La vittoria in gigante manca alla piemontese dal dicembre 2022 (Sestriere) e certamente l’obiettivo è quello di tornare il prima possibile sul gradino più alto, magari già da questo esordio sul Rettenbach.

Una pista quella di Soelden che porta comunque a dolci ricordi per la nativa di Cuneo, visto che ci ha ottenuto il primo podio della carriera nel 2016 e poi anche una vittoria nel 2020, punto di partenza di una stagione pazzesca per l’azzurra e culminata con la conquista della sua prima ed unica coppa di specialità.

Sicuramente Bassino ha come obiettivo quello di competere per la sfera di cristallo e partire già bene a Soelden può aiutare l’azzurra a ritrovare subito fiducia e soprattutto darle la carica giusta per le successive settimane di fine novembre e inizio dicembre. In questa prima parte di stagione, infatti, sono ben quattro i giganti che verranno disputati e ci sono veramente tantissimi punti in palio nella lotta per la Coppa.

Dopo Soelden, ci saranno quello negli Stati Uniti a Killington, dove Bassino ottenne nel 2019 la sua prima vittoria in carriera. Successivamente la doppietta canadese a Tremblant e dopo di essa si potrebbe anche già tirare un primo bilancio. Essere tra le prime in classifica dopo 1/3 della stagione di gigante è assolutamente fondamentale, soprattutto in una specialità dove sono in tantissime che possono lottare per la vittoria e il podio ad ogni gara. Una concorrenza spietata a cui Bassino deve cercare di dare un segnale fin da subito.