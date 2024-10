Sci alpino, le favorite per la Coppa del Mondo di gigante: anche Brignone e Bassino candidate al trono di Gut-Behrami

La Coppa del Mondo 2024-2025 è pronta a prendere il via con il consueto esordio rappresentato dal gigante di Soelden (Austria) sul ghiacciaio del Rettenbach. Le porte larghe apriranno il sipario sulla stagione e, come sempre, rappresenteranno la disciplina più interessante dell’intero panorama del Circo Bianco.

Come al solito l’Italia si presenta ai nastri di partenza della nuova stagione con due carte importanti da giocare in gigante come Federica Brignone e Marta Bassino che cercheranno di riportare a casa la Sfera di Cristallo della specialità dopo che un anno fa il titolo andò a Lara Gut-Behrami con 771 contro i 750 della valdostana, quindi terza Sara Hector con 583, quarta Alice Robinson con 492 mentre ha chiuso al quinto posto Mikaela Shiffrin a 429.

Sostanzialmente saranno ancora queste le candidate al successo nella Coppa di specialità con Mikaela Shiffrin che non farà più le discese quindi si concentrerà sulle prove tecniche, e Lara Gut-Behrami che non si vuole fermare dopo il trionfo di 12 mesi fa. Federica Brignone, giunta ormai a 34 anni, sembra migliorare di stagione in stagione e, anche se ormai ha raggiunto una polivalenza pressoché assoluta, conta di tornare di nuovo a dettare legge tra le porte larghe. Un anno fa, dopotutto, in questa specialità ha conquistato ben 4 successi con diversi podi.

Marta Bassino, invece, vuole una riscossa dopo un 2023-2024 ben al di sotto delle sue possibilità. La sciatrice di Borgo San Dalmazzo ha vissuto una delle stagioni più complicate della sua carriera ma ora, a 28 anni, sa di poter puntare di nuovo in alto. Il finale della scorsa annata l’ha vista tornare a buoni livelli, ma ora serve di più. Con la sua tecnica e le sue qualità nessun traguardo può essere irraggiungibile…