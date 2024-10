Sci alpino, le convocate dell’Italia per Soelden: presenti Brignone e Bassino, assente Goggia

Sono state diramate le convocazioni dell’Italia dello sci alpino per quanto concerne il settore femminile in vista dell’opening stagionale della Coppa del Mondo 2024-2025, previsto a Soelden, in Austria, dove si terrà uno slalom gigante sabato 26 ottobre con prima manche alle 10.00 e seconda run alle 13.00.

Saranno sette le azzurre in gara sul ghiacciaio del Rettenbach, ovvero Federica Brignone, Marta Bassino, Roberta Melesi, Asja Zenere, Elisa Platino, Ilaria Ghisalberti e l’esordiente Giorgia Collomb. Assente Sofia Goggia, che continuerà ad allenarsi in Val Senales da martedì 22 a venerdì 25 ottobre.

Nella località austriaca l’Italia femminile vanta tre successi, ottenuti da Denise Karbon nel 2007, Federica Brignone nel 2015 e Marta Bassino nel 2020, a cui si aggiungono le piazze d’onore colte da Deborah Compagnoni nel 1996 e da Brignone nel 2018, 2020 e 2023, ed i terzi posti centrati da Compagnoni nel 1998, da Karbon nel 2009, da Manuela Moelgg nel 2010 e nel 2017, e da Bassino nel 2016.