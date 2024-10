Sci alpino, la World Cup Starting List del gigante maschile: risalgono Alex Vinatzer e Luca De Aliprandini

E’ stata aggiornata dopo lo slalom gigante maschile di Soelden, che ha aperto la stagione, la World Cup Starting List della specialità, che determinerà i gruppi di merito per l’assegnazione dei pettorali per la prossima gara, e ci sono ottime notizie per due azzurri.

Alex Vinatzer e Luca De Alipradini, rientrati nel secondo gruppo di merito grazie alle defezioni degli atleti che li precedevano nella gara austriaca, grazie ai piazzamenti ottenuti hanno risalito la china: Vinatzer è 14° ed è di diritto nel secondo gruppo.

De Aliprandini resta ai margini, essendo 16°, ma sarà sufficiente una sola defezione nella prossima gara per ricevere in dote uno dei pettorali tra l’8 ed il 15. Tra i primi 30 anche Giovanni Borsotti, a punti a Soelden, e Filippo Della Vite, appena rientrato dall’intervento al pollice della mano destra.

WORLD CUP STARTING LIST GIGANTE MASCHILE

1 512269 ODERMATT Marco SUI – 900 90 – 810

2 422304 KRISTOFFERSEN Henrik NOR 80 395 40 80 435

3 512182 MEILLARD Loic SUI – 468 47 – 421

4 422766 STEEN OLSEN Alexander NOR 100 326 33 100 393

5 380335 ZUBCIC Filip CRO – 402 40 – 362

6 561244 KRANJEC Zan SLO 40 347 35 40 352

7 511638 TUMLER Thomas SUI 18 295 30 18 283

8 422732 McGRATH Atle Lie NOR 60 244 24 60 280

9 54320 SCHWARZ Marco AUT – 295 30 – 265

10 194364 PINTURAULT Alexis FRA – 244 24 – 220

11 6532084 RADAMUS River USA 24 217 22 24 219

12 511852 CAVIEZEL Gino SUI 29 206 21 29 214

13 54063 FELLER Manuel AUT – 237 24 – 213

14 6293171 VINATZER Alex ITA 45 178 18 45 205

15 20398 VERDU Joan AND – 221 22 – 199

16 990116 DE ALIPRANDINI Luca ITA 26 172 17 26 181

16 202597 SCHMID Alexander GER 15 184 18 15 181

18 422507 HAUGAN Timon NOR 22 171 17 22 176

19 54027 BRENNSTEINER Stefan AUT – 184 18 – 166

20 194935 FAVROT Thibaut FRA 16 160 16 16 160

21 54445 HAASER Raphael AUT 36 114 11 36 139

22 60261 MAES Sam BEL 22 108 11 22 119

23 422139 KILDE Aleksand. NOR – 100 10 – 90

24 990048 BORSOTTI Giovanni ITA 12 86 9 12 89

25 54359 FEURSTEIN Patrick AUT 32 59 6 32 85

26 422278 WINDINGSTAD Rasmus NOR 11 81 8 11 84

27 511896 MURISIER Justin SUI 14 77 8 14 83

28 531799 FORD Tommy USA 10 79 8 10 81

29 6190628 ANGUENOT Leo FRA 7 81 8 7 80

30 6293775 DELLA VITE Filippo ITA – 87 9 – 78

31 512424 JANUTIN Fadri SUI – 71 7 – 64

32 422729 PINHEIRO BRAAT. BRA 50 – – 50 50

33 54628 FEURSTEIN Lukas AUT – 45 5 – 40

34 193967 MUFFAT-JEANDET Victor FRA 5 35 4 5 36

35 512301 SIMONET Livio SUI 4 33 3 4 34

36 103729 READ Erik CAN – 30 3 – 27

37 54252 RASCHNER Dominik AUT – 29 3 – 26

37 6291725 ZINGERLE Hannes ITA – 29 3 – 26

39 54368 BORGNAES Christian DEN – 27 3 – 24

40 512495 ZURBRUEGG Sandro SUI – 21 2 – 19

41 54631 ZWISCHENBRUGGER Noel AUT – 20 2 – 18

42 502433 HANSSON William SWE 13 5 1 13 17

43 202451 STRASSER Linus GER 9 6 1 9 14

44 104531 CRAWFORD James CAN – 15 2 – 13

44 422707 MOELLER Fredrik NOR – 14 1 – 13

46 202883 GRAMMEL Anton GER – 13 1 – 12

47 6300451 KATO Seigo JPN – 11 1 – 10

47 780023 DRUKAROV Andrej LTU – 11 1 – 10

47 194495 FAIVRE Mathieu FRA – 11 1 – 10

47 202829 GRATZ Fabian GER – 11 1 – 10

51 202909 STOCKINGER Jonas GER 6 3 – 6 9

52 53831 HIRSCHER Marcel NED 8 – – 8 8

53 54630 STURM Joshua AUT – 8 1 – 7

54 511983 AERNI Luca SUI – 7 1 – 6

54 422730 GUNLEIKSRUD Ha. NOR – 7 1 – 6

54 6531928 KENNEY Patrick USA – 7 1 – 6

54 700879 ZAMPA Andreas SVK – 7 1 – 6

58 40621 MUHLEN-SCHULTE Louis AUS – 4 – – 4