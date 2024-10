Sci alpino, la World Cup Starting List del gigante femminile: Brignone in testa, Goggia fuori dalle 15

Al termine dello slalom gigante femminile di Soelden è stata rilasciata la World Cup Starting List che verrà utilizzata per definire l’ordine di partenza della prossima gara della specialità, prevista per il 30 novembre a Killington, negli Stati Uniti.

Al comando c’è Federica Brignone, vittoriosa a Soelden, che ovviamente partirà nel primo gruppo anche in futuro, dato che è abissale il margine dell’azzurra sull’atleta attualmente all’ottavo posto: l’azzurra guida con 782 punti davanti all’elvetica Lara Gut-Behrami, non partita a Soelden, seconda a quota 701.

Marta Bassino, che aveva sfruttato le assenze delle infortunate Valerie Grenier (Canada) e Petra Vlhova (Slovacchia) per partire nel primo gruppo a Soelden, resta fuori dalla top seven, scavalcata anche dall’austriaca Julia Scheib, ed a Killington, soprattutto in vista del probabile rientro della canadese, partirà nel secondo gruppo.

Ai margini del secondo gruppo Sofia Goggia, al momento 16ma, la quale però potrebbe saltare sia il gigante di Killington che di due di Tremblant (Canada). A ridosso delle 30, infine, Roberta Melesi (31ma), Elisa Platino (33ma) ed Asja Zenere (36ma), con quest’ultima che a Soelden ha incamerato 11 punti.

WORLD CUP STARTING LIST GIGANTE FEMMINILE

1 297601 BRIGNONE Federica ITA 100 750 68 100 782

2 516138 GUT-BEHRAMI Lara SUI – 771 70 – 701

3 506399 HECTOR Sara SWE 16 583 53 16 546

4 415232 ROBINSON Alice NZL 80 492 45 80 527

5 6535237 SHIFFRIN Mikaela USA 45 429 39 45 435

6 426193 STJERNESUND Th. NOR 40 307 28 40 319

7 107613 GRENIER Valerie CAN – 327 30 – 297

8 705423 VLHOVA Petra SVK – 297 27 – 270

9 56416 SCHEIB Julia AUT 60 226 21 60 265

10 299276 BASSINO Marta ITA 20 259 24 20 255

11 539909 MOLTZAN Paula USA 24 236 21 24 239

12 385116 LJUTIC Zrinka CRO 13 239 22 13 230

13 426100 HOLTMANN Mina Fuerst NOR 29 193 18 29 204

14 425929 MOWINCKEL Ragnhild NOR – 217 20 – 197

15 197651 DIREZ Clara FRA 12 198 18 12 192

16 298323 GOGGIA Sofia ITA – 205 19 – 186

17 6536392 HURT A J USA – 202 18 – 184

18 56217 BRUNNER Stephanie AUT 18 176 16 18 178

19 56392 GRITSCH Franziska AUT 4 161 15 4 150

20 56388 LIENSBERGER Katharina AUT 32 122 11 32 143

21 516562 RAST Camille SUI 22 122 11 22 133

22 805009 COLTURI Lara ALB 15 115 10 15 120

23 435334 GASIENICA-DANI. POL 6 95 9 6 92

24 108461 RICHARDSON Britt CAN 14 85 8 14 91

25 516284 GISIN Michelle SUI 9 88 8 9 89

26 565401 BUCIK JOGAN Ana SLO 10 85 8 10 87

27 56174 HAASER Ricarda AUT – 90 8 – 82

28 6535773 O BRIEN Nina USA 36 45 4 36 77

29 516280 HOLDENER Wendy SUI 6 60 5 6 61

30 516268 WILD Simone SUI 3 60 5 3 58

31 299383 MELESI Roberta ITA – 63 6 – 57

31 56199 KAPPAURER Elisabeth AUT – 63 6 – 57

33 6295186 PLATINO Elisa ITA – 60 5 – 55

34 6536171 HENSIEN Katie USA 50 – – 50 50

34 565491 DVORNIK Neja SLO – 55 5 – 50

36 299363 ZENERE Asja ITA 11 42 4 11 49

37 435432 LUCZAK Magdalena POL – 52 5 – 47

38 426257 LIE Kajsa Vickhoff NOR – 45 4 – 41

38 426043 TVIBERG Maria Therese NOR – 45 4 – 41

40 206355 DUERR Lena GER 26 9 1 26 34

40 516528 MEILLARD Melanie SUI – 37 3 – 34

42 426187 LYSDAHL Kristin NOR – 36 3 – 33

43 108077 GRAY Cassidy CAN – 33 3 – 30

44 507168 AICHER Emma GER – 31 3 – 28

45 197616 ALPHAND Estelle SWE 8 16 1 8 23

46 507155 NYBERG Lisa SWE – 22 2 – 20

47 56315 TRUPPE Katharina AUT – 15 1 – 14

48 507011 LOEVBLOM Hilma SWE – 12 1 – 11

49 516394 SUTER Jasmina SUI – 11 1 – 10

50 405138 JELINKOVA Adriana CZE – 9 1 – 8

51 206793 DORIGO Fabiana GER 7 – – 7 7

51 198253 McFARLANE Caitlin FRA – 8 1 – 7

53 6295075 DELLA MEA Lara ITA – 7 1 – 6

54 426324 MONSEN Marte NOR – 6 1 – 5

55 185475 PYKALAINEN Erika FIN – 1 – – 1