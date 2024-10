Sci alpino, i favoriti per la Coppa del Mondo generale 2024-2025: esiste un anti-Odermatt? E Hirscher ‘l’olandese’

Uno contro tutti. Si potrebbe riassumere così la lotta per la conquista della Coppa del Mondo maschile di sci alpino. Un solo unico dominatore e poi il resto del mondo. Marco Odermatt non sembra davvero avere rivali all’interno del Circo Bianco, considerando che nella passata stagione ha vinto con quasi 1000 punti di vantaggio su tutti i rivali. Una supremazia davvero assoluta per un campione che è pronto a riscrivere tutti i record possibili del suo sport.

Quella passata è stata una stagione semplicemente straordinaria, che non è diventata perfetta solo per la clamorosa uscita nell’ultimo gigante delle finali di Saalbach, mancando così la decima vittoria consecutiva. Il problema per la concorrenza è quello che Odermatt non fa il fenomeno solo in gigante, ma nella passata stagione ha tenuto una continuità di rendimento eccezionale anche in superG e discesa libera, conquistando entrambe le coppe di specialità.

Ma chi può davvero competere contro Odermatt? L’austriaco Marco Schwarz sembrava poter essere il principale antagonista, ma un grave infortunio lo ha messo fuori gioco nella passata stagione e addirittura non sarà nemmeno a Soelden visto che si è operato di ernia del disco e dunque c’è da capire quando comincerà la sua stagione e soprattutto quando entrerà in piena forma.

Al secondo posto nella generale lo scorso anno ha chiuso Loic Meillard, ma l’elvetico non sembra davvero poter tenere il ritmo del più illustre connazionale, anche se può certamente sfruttare il fattore slalom, unica specialità in cui Odermatt non si cimenta. C’è poi il francese Cyprien Sarrazin, che può battagliare con l’elvetico nelle gare veloci, ma il transalpino sembra più un candidato abbastanza importante per il podio, ma non per la vittoria della Coppa.

Ci sarebbe anche Aleksander Aamodt Kilde, ma il campione norvegese si è fatto gravemente male nella scorsa stagione e farà il suo rientro solamente a Lake Louise dopo qualche inconveniente con il recupero quest’estate. Chiaramente sarà da capire quando entrerà nel pieno della forma ed il vero obiettivo di Kilde potrebbero essere i Mondiali.

Questa è anche la stagione dell’incredibile e clamoroso ritorno di Marcel Hirscher. Cinque anni dopo il ritiro l’austriaco torna nuovamente al cancelletto di partenza, ma non lo farà per la sua Austria, ma per l’Olanda, nazione di nascita della mamma. Una decisione semplicemente clamorosa, con Hirscher che rientrerà già a Soelden. Chiaramente è impossibile pensare ad un Hirscher competitivo per la Coppa del Mondo generale (vinta per otto volte in carriera), ma certamente la speranza è quello di poterlo vedere veramente competere ai massimi livelli in gigante per una sfida davvero epica con Odermatt.