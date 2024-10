‘Saranno Campioni’: Francesca Lentini porterà nuova linfa alla sciabola femminile?

Nuovo appuntamento con la nostra rubrica “Saranno Campioni” e questa volta l’attenzione volge verso la scherma, da sempre una delle discipline che regala maggiori soddisfazioni allo sport italiano. Oggi si parla di una ragazza veramente giovanissima, ma dal futuro cristallino e che ha già saputo ottenere risultati importanti negli ultimi Mondiali ed anche Europei giovanili. Si parla di Francesca Romana Lentini, classe 2008 e talento della sciabola femminile azzurra.

Il miglior risultato la sciabolatrice del Club Scherma Roma lo ha ottenuto proprio agli ultimi Campionati del Mondo Cadetti e Giovani di Riyadh, conquistando una meravigliosa medaglia d’argento nella categoria cadetti (Under 17). Una giornata straordinaria per la scherma azzurro, visto che nella stessa gara era arrivato il bronzo della compagna di squadra Vittoria Mocci.

Un cammino verso l’argento nel quale Francesca Romana ha mostrato davvero grandissimo carattere, vincendo una serie di assalti davvero tiratissimi. Già nei sedicesimi era arrivata la vittoria all’ultima stoccata contro la romena Geatara e poi successivamente ancora nei quarti di finale contro la canadese Xiao, nell’assalto che le ha aperto la strada del podio. Anche in semifinale poi la giovane azzurra è stata bravissima, battendo l’uzbeka Jaksybaeva per 15-13. In finale poi è arrivata la sconfitta contro l’ungherese Csonka, ma è un argento che luccica.

Non solo la medaglia iridata, ma in bacheca nel suo 2024 Lentini si è messa al collo anche il bronzo europeo, perdendo in semifinale sempre con Vittoria Mocci all’ultima stoccata per 15-14. Questo è stato il primo vero importante risultato per la 15enne azzurra, che poi ha saputo ulteriormente migliorarsi qualche mese dopo ai Mondiali.

La sciabola femminile ha vissuto nelle ultime stagioni tante difficoltà e dunque aspetta davvero di trovare qualche nuovo giovane talento che possa riportarlo al vertice. Lentini è ancora giovanissima e ha ancora un paio di stagioni a livello junior per crescere e migliorare ancora di più, con l’obiettivo di arrivare prontissima nel momento del grande salto al piano di sopra.