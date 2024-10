Sara Errani e Jasmine Paolini qualificate per le WTA Finals di doppio! Decisivo il trionfo a Pechino

Sara Errani e Jasmine Paolini, grazie ai 1000 punti conquistati con il trionfo di Pechino, hanno ottenuto la certezza aritmetica della qualificazione per le WTA Finals 2024. Un grande obiettivo raggiunto sulla scia dei tanti risultati prestigiosi collezionati nell’arco di una stagione memorabile, in cui spiccano ovviamente l’oro olimpico di Parigi e la vittoria al Foro Italico.

La coppia azzurra, finalista all’ultimo Roland Garros, si trova attualmente al terzo posto della Race che prende in considerazione i punti totalizzati nel 2024 alle spalle solamente di Ostapenko/Kichenok e di Hsieh/Mertens. Diventano cinque (su otto) a questo punto i binomi qualificati per le Finals di Riyadh, in programma dal 2 al 9 novembre.

Oltre alle coppie che occupano le prime tre posizioni della Race, staccano infatti il biglietto per la capitale saudita anche Dabrowski/Routliffe (quarte in classifica) e Siniakova/Townsend (ottave, ma ammesse già oggi per aver vinto uno Slam in stagione). Per gli ultimi tre slot saranno decisivi i tornei delle prossime tre settimane, con le americane Dolehide/Krawczyk ormai ad un passo dalla qualificazione.

Debutto assoluto alle WTA Finals per Paolini, molto vicina al pass anche in singolare, mentre Errani si appresta ad effettuare la sua quarta apparizione complessiva nella prestigiosa kermesse di fine anno. “Sarita” aveva giocato le Finals dal 2012 al 2014 in coppia con Roberta Vinci, partecipando anche in singolare nel biennio 2012-2013.