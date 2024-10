Sainz sulle piste favorevoli o meno alla Ferrari: “In Messico possiamo far bene, in Qatar faticheremo”

La Ferrari a caccia di conferme. La scuderia di Maranello si presenta ai nastri di partenza del 20° week end del Mondiale 2024 di F1 con la voglia di replicare dopo aver trionfato ad Austin. In Texas, la doppietta realizzata dal monegasco Charles Leclerc e dallo spagnolo Carlos Sainz non faceva parte delle aspettative e nel prossimo appuntamento in Messico non ci si vuol fermare.

Una pista molto particolare quella messicana, a oltre 2000 metri d’altezza e quindi con condizioni diverse da quelle normale. La densità dell’aria diversa ha dei riflessi sugli assetti aerodinamici, in quanto il fenomeno della minimizzazione della resistenza all’avanzamento è assai spiccato. Pertanto, si dovrà girare con un set-up carico per non avere problemi di instabilità sulla macchina.

Le squadre dovranno lavorare alacremente per trovare la messa a punto ideale. Sainz si augura di ritrovare le stesse sensazioni avute negli States: “Sono dell’idea che si può andare a cercare il podio o la vittoria, dipende dalle piste, come ad esempio in Qatar dove penso faremo fatica. Speriamo qui in Messico di mantenerci al livello in cui siamo e provare a lottare per la vittoria. È un circuito che mi piace. Fiducioso che possiamo dar seguito a quanto fatto di buono”, ha affermato il madrileno ai microfoni di Sky Sport.

L’obiettivo della Rossa è quello di conquistare il titolo costruttori e il distacco di 48 lunghezze dalla McLaren tiene in gioco il team del Cavallino Rampante. Già dalle prime prove libere capiremo gli equilibri in pista e chi sarà riuscito ad avere la miglior correlazione tra simulatore e pista.