Rugby, in Serie A Elite arrivano 5 vittorie interne all’esordio

Si è disputata la prima giornata del massimo campionato italiano di rugby e nel pomeriggio di oggi sono scese in campo tutte e 10 le formazioni coinvolte. Giornata che fin da subito regalava un paio di match molto interessanti per capire le reali ambizioni delle squadre. Ecco come è andata.

Arrivano cinque vittorie interne e tutte le favorite portano a casa il risultato. Petrarca Padova, Rovigo, Viadana e Valorugby si impongono nettamente, conquistando anche il punto di bonus offensivo. Più sofferta, invece, la vittoria del Colorno che si impone di misura su un Mogliano gagliardo, che nega il bonus agli emiliani e porta a casa quello difensivo.

Serie A Elite Maschile – I° turno

Petrarca Padova V Sitav Lyons Piacenza, 31-0

Hbs Rugby Colorno V Mogliano Veneto Rugby, 26-21

Femi-Cz Rugby Rovigo V Rangers Vicenza, 45-25

Rugby Viadana V Fiamme Oro Rugby, 28-15

Valorugby Emilia V Lazio Rugby 1927, 33-17

Serie A Elite Maschile – Classifica

Valorugby Emilia, Femi-CZ Rovigo, Viadana Rugby, Petrarca Rugby 5; HBS Colorno 4; Mogliano Veneto Rugby 1; Pol. Lazio, Rangers Vicenza, Sitav Rugby Lyons, Fiamme Oro Rugby 0