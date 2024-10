Roma-Wolfsburg oggi, Champions League calcio femminile: orario, tv, programma, streaming (titolo

Comincia lo spettacolo. Oggi, martedì 8 ottobre, si gioca alle 18:45 Roma-Wolfsburg, primo incontro valido per la fase a gironi (raggruppamento A) della UEFA Women’s Champions League 2024-2025 di calcio femminile, in scena tra le mura amiche dello Stadio Tre Fontane.

Stiamo parlando del primo di una lunga serie di impegni di un certo rilievo per le ragazze allenate da Alessandro Spugna, capitate nello stesso gruppo dei fenomeni del Lione e delle debuttanti turche del Galatasaray. Non potranno quindi permettersi di steccare le giallorosse, motivate a fare bene contro una squadra dalla grande tradizione continentale.

Ricordiamo che le teutoniche sono forgiate dal larghissimo successo ai danni della Fiorentina, superata nel turno preliminare precedente con la bellezza di dodici reti complessive realizzate tra andata e ritorno. Un campanello d’allarme che deve tenere in guardia le Campionesse d’Italia, motivate a sfruttare ogni singolo centimetro degli spazi che le avversarie sono solite lasciare nella loro tattica offensiva ed efficace.

Guarda la Champions League di calcio femminile su DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al mese

La disputa tra Roma e Wolfsburg, in programma oggi alle ore 18.45 sul campo del Tre Fontanevalida per il Gruppo A della Champions League di calcio femminile, sarà trasmessa in diretta streaming da DAZN. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale dell’evento.

ROMA-WOLFSBURG CHAMPIONS LEAGUE CALCIO FEMMINILE

Martedì 8 ottobre

Ore 18.45 Roma vs Wolfsburg allo Stadio Tre Fontane di Roma – Diretta streaming su DAZN.

PROGRAMMA ROMA-WOLFSBURG CHAMPIONS LEAGUE CALCIO FEMMINILE: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: DAZN.

Diretta testuale: OA Sport.