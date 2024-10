Ranking ATP, per l’Italia resta stabile il numero dei top100. Ed in due sono molto vicini

Restano 9 gli italiani nei primi 100 nell’aggiornamento del ranking ATP rilasciato questa mattina, mentre continuano a flirtare con la top 100 altri due azzurri, i quali però non sono ancora riusciti a sfondare questa soglia.

Sicuro fino a fine anno il numero 1 di Jannik Sinner, sempre in top 20 Lorenzo Musetti, mentre Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi precedono in casa Italia Matteo Berrettini, il quale è andato a scavalcare Luciano Darderi, tornando l’azzurro numero 5.

Di poco alle loro spalle Lorenzo Sonego, numero 50 del mondo, mentre si attesta alla piazza 76 Fabio Fognini, in risalita di 5 posizioni. Ne cede invece 8, ma resta aggrappato alla top 100, fermandosi al 97° posto, Luca Nardi, il quale proverà a difendere il piazzamento nel Challenger di Olbia.

Nel medesimo torneo sarà all’opera Mattia Bellucci, per diverse settimane al numero 101 del mondo ed ora sceso al 106 ed addirittura ritrovatosi, a causa degli scarti, al 110 nella graduatoria live. Non scenderà in campo in settimana, invece, Francesco Passaro, al 109 nella classifica ufficiale ed al 108 in quella live.

RANKING ATP UFFICIALE

1. Jannik Sinner 11920

18. Lorenzo Musetti 2425

30. Flavio Cobolli 1527

36. Matteo Arnaldi 1355

42. Matteo Berrettini 1245

44. Luciano Darderi 1228

50. Lorenzo Sonego 1046

76. Fabio Fognini 721

97. Luca Nardi 594

106. Mattia Bellucci 547

109. Francesco Passaro 533

RANKING ATP LIVE

1. Jannik Sinner 11920

17. Lorenzo Musetti 2425

29. Flavio Cobolli 1482

36. Matteo Arnaldi 1355

41. Matteo Berrettini 1245

42. Luciano Darderi 1228

47. Lorenzo Sonego 1046

75. Fabio Fognini 721

98. Luca Nardi 594

108. Francesco Passaro 533

110. Mattia Bellucci 522