Ranking ATP (28 ottobre 2024): Jannik Sinner n.1, Musetti e Berrettini guadagnano posizioni

Jannik Sinner inizia la sua 21ª settimana da n.1 del mondo. Il tennista altoatesino, reduce dalla vittoria nel torneo di esibizione “Six Kings Slam” di scena a Riad (Arabia Saudita), tanto discussa per il compenso di sei milioni di dollari, si prepara in vista degli ultimi eventi del 2024. Tuttavia, è già certo che il suo trono resterà tale fino al termine dell’annata. Ora l’obiettivo è Carlos Alcaraz, che ha raggiunto le 36 settimane.

Lo spagnolo, sconfitto nella finale dell’evento saudita, è il primo degli inseguitori nel ranking ATP, seppur notevolmente distanziato. Rispetto all’ultimo aggiornamento, il distacco dalla vetta si è leggermente assottigliato per via dei 500 punti persi dall’azzurro, che non ha preso parte al torneo di Vienna. Tuttavia parliamo di 4300 punti di gap, non pochi.

A completare la top-10 troviamo il tedesco Alexander Zverev, il serbo Novak Djokovic, il russo Daniil Medvedev, lo statunitense Taylor Fritz, l’altro russo Andrey Rublev, il norvegese Casper Ruud, il bulgaro Grigor Dimitrov e l’australiano Alex de Minaur.

RANKING ATP TOP-10

Lunedì 28 ottobre 2024

1. Jannik Sinner 11420

2. Carlos Alcaraz 7120

3. Alexander Zverev 6805

4. Novak Djokovic 6210

5. Daniil Medvedev 5230

6. Taylor Fritz 4335

7. Andrey Rublev 4070

8. Casper Ruud 3855

9. Grigor Dimitrov 3740

10. Alex de Minaur 3725

Detto di Sinner, sono altri sette i tennisti italiani presenti nella top-100 del ranking ATP. Lorenzo Musetti inizia questa settimana da n.16, forte delle semifinali raggiunte a Vienna, davanti a Flavio Cobolli (n.31), Matteo Berrettini (n.36), che ha guadagnato cinque posizioni rispetto alla scorsa settimana per i quarti nel torneo austriaco citato, Matteo Arnaldi (n.38), Luciano Darderi (n.43), Lorenzo Sonego (n.52) e Fabio Fognini (n.79). Da segnalare l’uscita dal gruppo dei cento di Luca Nardi (n.102), costretto a stare fermo per un infortunio alla caviglia.

TOP-200 ITALIANI

Lunedì 28 ottobre 2024

1. Jannik Sinner 11420

16. Lorenzo Musetti 2600

32. Flavio Cobolli 1502

36. Matteo Berrettini 1370

38. Matteo Arnaldi 1335

43. Luciano Darderi 1263

52. Lorenzo Sonego 1022

79. Fabio Fognini 721

102. Luca Nardi 594

105. Mattia Bellucci 586

111. Francesco Passaro 533

138. Matteo Gigante 424

164. Stefano Napolitano 364

191. Stefano Travaglia 306