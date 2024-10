Quanti soldi ha guadagnato Tadej Pogacar vincendo il Giro di Lombardia 2024? Montepremi e cifre

Tadej Pogacar ha vinto il Giro di Lombardia 2024 e ha così conquistato il quarto sigillo consecutivo nella Classica delle Foglie Morte, eguagliando il filotto firmato da Fausto Coppi e agganciando Alfredo Binda nell’albo d’oro con quattro affermazioni in quella che è l’ultima Classica Monumento della stagione. Il fuoriclasse sloveno partiva con tutti i favori del pronostico e ha trionfato in maniera imperiale, infliggendo distacchi siderali agli impotenti avversari.

Il capitano della UAE Emirates ha attaccato sulla Colma di Sormano quando mancavano 48 chilometri al traguardo di Como, ha lasciato sul posto il grande rivale Remco Evenepoel e ha inscenato il suo proverbiale assolo in maglia di Campione del Mondo, mettendo la ciliegina sulla torta di una stagione caratterizzata soprattutto dalla doppietta Giro d’Italia-Tour de France. Un’apoteosi totale firmata dal fenomenale balcanico, che in questa annata agonistica ha messo le mani anche sulla Liegi-Bastogne-Liegi.

Il 26enne è stato dirompente e ha firmato un risultato rimarchevole dal punto di vista agonistica, ma che ha anche un certo risvolto economico. Quanti soldi ha guadagnato Tadej Pogacar vincendo il Giro di Lombardia 2024? Il montepremi è relativamente basso considerando l’importanza dell’evento: stiamo parlando di 20.000 euro. Questa è la cifra assicurata all’alfiere della UAE Emirates per il suo trionfo in terra lariana e in linea conn quella garantita in tutte le Classiche Monumento.

QUANTI SOLDI HA GUADAGNATO POGACAR AL GIRO DI LOMBARDIA?

20.000 euro.