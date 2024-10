Quanti soldi ha guadagnato New Zealand vincendo la America’s Cup? Montepremi a sorpresa

Team New Zealand ha conquistato la America’s Cup. I Kiwi hanno difeso il trofeo sportivo più antico al mondo nelle acque di Barcellona, imponendosi per 7-2 nella serie contro INEOS Britannia. Peter Burling e compagni sono stati sempre in totale controllo della situazione, dimostrando una superiorità schiacciante rispetto alla compagine britannica: barca più veloce ed equipaggio più performante nel corso della settimana di gara, dove soltanto un paio di errori hanno permesso all’equipaggio guidato di Ben Ainslie di mettere un po’ di pepe.

In terra catalana è andato in scena un confronto a senso unico, dominato in lungo e in largo dagli uomini di Grant Dalton, che non hanno sostanzialmente lasciato nulla sul tavolo a un avversario che aveva sconfitto Luna Rossa nella finale della Louis Vuitton Cup. Team New Zealand ha conquistato la Vecchia Brocca per la quinta volta nella sua storia dopo i sigilli del 1995, 2000, 2017, 2021: uno Yacht Club torna a imporsi per tre volte di fila dopo più di trent’anni.

La corazzata neozelandese ha fatto suo un trofeo nato addirittura nel lontanissimo 1851 (l’Italia non era ancora unita…): attorno all’Isola di Wight la piccola goletta America sconfisse 14 imbarcazioni britanniche, portò via la Coppa delle 100 Ghinee dal Regno Unito e rimase negli Stati Uniti per 132 anni… Si tratta dunque di un traguardo sportivo di livello enorme, ma che incredibilmente non assicura somme in denaro!

Quanti soldi ha guadagnato Team New Zealand vincendo la America’s Cup? La cifra è davvero incredibile e impensabile: zero euro! L’equipaggio trionfatore non avrà riconoscimenti in denaro, la competizione sportiva più antica al mondo non prevede un montepremi per risultati sportivi. Naturalmente tutti gli equipaggi al via hanno degli sponsor enormi alle spalle, i quali assicurano delle ingenti somme in denaro, ma non c’è un prize money assegnato dall’organizzatore.

QUANTO HA GUADAGNATO NEW ZEALAND VINCENDO LA AMERICA’S CUP?

