‘La strambata’ di Vegliani: “Neozelandesi geniali, Ainslie ai saluti. Luna Rossa può provarci con Tita-Gradoni”

NEW ZEALAND AVEVA LA BARCA MIGLIORE

La Coppa America l’ha vinta la squadra più preparata, più brava, più geniale. La barca e l’equipaggio migliore sono frutto di un lavoro di squadra. E questa è una squadra pazzesca. Dalton non sarà simpatico a molti, ma sa come si tengono insieme le persone. Forse non avrà la stessa immagine di Peter Blake e Russell Coutts, sarà venale, però la Coppa l’ha vinta per la terza volta di fila: quindi ha ragione lui.

PETER BURLING È DAVVERO IL MIGLIOR VELISTA DELLA STORIA?

Lui ha già il record di regate vinte in Coppa America. Certe definizioni però lasciano il tempo che trovano. Di sicuro è uno davvero forte, ha vinto anche un oro e tre medaglie alle Olimpiadi.

BEN AINSLIE AI SALUTI DA TIMONIERE?

Presumo che sarà stata la sua ultima Coppa America da timoniere. Abbiamo visto che mentalmente non è una competizione per gente di 50 anni, ma per Under40. Devi avere una capacità di ragionare super veloce.

A POSTERIORI, LUNA ROSSA HA MENO RIMPIANTI VISTA LA SUPERIORITÀ DEI NEOZELANDESI?

Sì certo, però è sempre meglio vincere la Louis Vuitton Cup e perdere l’America’s Cup. Sicuramente Ben Ainslie ha regatato meno bene rispetto alle sfide con Luna Rossa, ma è anche più difficile quando ti ritrovi dietro. Oggi è stata una bella regata, Ainslie ha combattuto. Per Luna Rossa comunque non credo che ci sarebbe stata alcuna possibilità contro New Zealand.

QUANDO LA PROSSIMA COPPA AMERICA?

Non lo sapremo per almeno due settimane. Se la vogliono fare nel 2026, dubito che ci saranno altri sfidanti. Questo sarebbe un handicap, perché questa competizione ha bisogno di tempo per crescere. Se la fanno tra due anni, la vincono a mani basse i neozelandesi, perché hanno un vantaggio tecnico troppo grande. Sono proprio geniali, hanno sempre quel piccolo dettaglio in più che fa la differenza.

F1 E VELA: NON UN CONNUBIO VINCENTE

La F1 ha toppato in questo mondo qua. Va bene che Alinghi era alla prima partecipazione con queste barche, ma Red Bull non ha fatto la differenza, così come Mercedes per Ineos. Lo dico per chi dice che Luna Rossa dovrebbe andare dalla Ferrari.

DOVE SI FARÀ LA PROSSIMA EDIZIONE?

So che sono arrivati dei governanti neozelandesi per discutere con Dalton. Barcellona ha avuto un buon ritorno, è chiaro che qualcuno è contrario nell’amministrazione locale. Barcellona è una città, ma questa competizione l’ha rilanciata anche come città marina. Si dice di questa offerta di Jeddah.

PER LUNA ROSSA SARÀ UN’EDIZIONE DI TRANSIZIONE CON DEI GIOVANI DEBUTTANTI?

Non lo credo, perché Tita e Gradoni sono dei fuoriclasse. L’equipaggio è importante, ma la colpa di Luna Rossa non è stata tutta negli errori dell’equipaggio, ma di tutti. Con la barca giusta io credo che potrebbero giocarsela.

L’AMERICA’S CUP CAMBIERÀ NOME IN KIWI’S CUP?

Peter Montgomery, quando Black Magic batté Luna Rossa nel 2000, disse che era diventata la New Zealand’s Cup. È legittimo che loro lo pensino, ma alla fine resterà per sempre America’s Cup.