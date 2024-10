Quanti soldi guadagna Jannik Sinner nel 2024? Tutti gli assegni torneo per torneo: totale funambolico

Jannik Sinner si sta rendendo protagonista di una stagione semplicemente memorabile: ha vinto due Slam (Australian Open e US Open), si è imposto in tre Masters 1000 (Miami, Cincinnati, Shanghai) e ha dettato legge in due ATP 500 (Rotterdam e Halle), per un totale di sette tornei conquistati in dieci mesi. Sono numeri da capogiro per il tennista italiano, che ormai è numero 1 del mondo da ormai venti settimane e che si è garantito la vetta del ranking ATP almeno fino al termine di questa annata agonistica.

Il fuoriclasse altoatesino, che non si è mai fermato prima dei quarti di finale negli eventi a cui ha preso parte nel 2024, ha trionfato anche al Six Kings Slam, una manifestazione di esibizione in cui ha surclassato nell’ordine Daniil Medvedev, Novak Djokovic e Carlos Alcaraz. I risultati ottenuti sul cemento di Riad non sono considerati dall’ATP dal punto di vista statistico, ma hanno un peso enorme sotto il profilo economico perché l’azzurro si è garantito un assegno da addirittura sei milioni di dollari statunitensi (circa 5,52 milioni di euro).

Il faraonico assegno meritato in Arabia Saudita fa sorgere la domanda su quali siano stati i guadagni di Jannik Sinner nel 2024, considerando esclusivamente i premi sportivi, ovvero gli emolumenti garantiti dagli organizzatori dei vari tornei in base ai risultati conseguiti in campo (senza dunque considerare profitti derivanti da sponsor e altre fonti, che non possono essere ufficiali e pubblici per loro stessa natura).

La calcolatrice recita un totale di 12,032 milioni di dollari statunitensi (circa 11,064 milioni di euro) solo per i tornei di ATP; 18,032 milioni di dollari statunitensi (circa 11,584 milioni di euro) considerando anche il Six Kings Slam. Spiccano, oltre alla borsa celestiale portata a casa dal Medio Oriente, i 3,6 milioni di dollari statunitensi (circa 3,31 milioni di euro) per il sigillo agli US Open e i 3,15 milioni di dollari australiani (circa 1,94 milioni di euro) per l’affermazione agli Australian Open, ma anche gli 1,1 milioni di euro arrivati da Miami e Shanghai e il milione sfiorato a Cincinnati. E al contatore mancano ancora il Masters 1000 di Parigi-Bercy e le ATP Finals…

GUADAGNI JANNIK SINNER NEL 2024

Australian Open (vittoria): 3,15 milioni di dollari australiani (circa 1,94 milioni di euro)

ATP 500 Rotterdam (vittoria): 399.215 euro

Masters 1000 Indian Wells: raggiunse la semifinale, ma punti e montepremi sono stati decurtati per positività al Clostebol.

Masters 1000 Miami (vittoria): 1,1 milioni di dollari statunitensi (circa 1,01 milioni di euro)

Masters 1000 Montecarlo (semifinale): 274.425 euro

Masters 1000 Madrid (quarti di finale): 161.995 euro

Roland Garros (semifinale): 650.000 euro

ATP 500 Halle (vittoria): 421.790 euro

Wimbledon (quarti di finale): 375.000 sterline britanniche (circa 450.200 euro)

Masters 1000 Montreal (quarti di finale): 170.940 dollari statunitensi (circa 157.200 euro)

Masters 1000 Cincinnati (vittoria): 1,05 milioni di dollari statunitensi (circa 965.600 euro)

US Open (vittoria): 3,6 milioni di dollari statunitensi (circa 3,31 milioni di euro)

ATP 500 Pechino (finale): 374.340 dollari statunitensi (circa 344.200 euro)

Masters 1000 Shanghai (vittoria): 1,1 milioni di dollari statunitensi (circa 1,01 milioni di euro)

Six Kings Slam (vittoria, esibizione non riconosciuta da ATP): 6 milioni di dollari statunitensi (circa 5,52 milioni di euro)

TOTALE (con le varie conversioni): 12,032 milioni di dollari statunitensi (circa 11,064 milioni di euro) solo per i tornei di ATP; 18,032 milioni di dollari statunitensi (circa 11,584 milioni di euro) considerando anche il Six Kings Slam.