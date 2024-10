Quanti soldi guadagna Jannik Sinner con la finale a Shanghai? E se vince la finale… Tutte le cifre

Jannik Sinner si è qualificato brillantamente alla finale del Masters 1000 di Shanghai, dove se la dovrà vedere contro il serbo Novak Djokovic. Il tennista italiano ha giganteggiato contro il ceco Tomas Machac, dopo aver già liquidato lo statunitense Ben Shelton e il russo Daniil Medvedev, e si è così meritato l’atto conclusivo sul cemento cinese, dove cercherà di vincere il terzo torneo di questo livello nel corso di questa avvincente stagione.

Jannik Sinner si è garantito matematicamente di essere numero 1 del mondo al termine di questa annata agonistica, ma ora vorrà battere anche l’eterno fuoriclasse balcanico e alzare il trofeo al cielo. Il talentuoso altoatesino ha tutte le carte in regola per riuscire nell’impresa, dopo aver già avuto la meglio sul rivale nella semifinale della Coppa Davis e nella semifinale degli Australian Open. Il risultato odierno ha un peso specifico enorme dal punto di visto sportivo, ma c’è anche un interessante risvolto economico.

Quanti soldi ha guadagnato Jannik Sinner qualificandosi alla finale del Masters 1000 di Shanghai? Il montepremi è succulento visto che stiamo parlando di 585.000 dollari statunitensi (circa 535.000 euro), ma chiaramente l’assegno si farebbe ancora più sfizioso in caso di trionfo in finale: il vincitore dell’evento in Cina porterà infatti a casa 1,1 milioni di dollari statunitensi (circa 1 milione di euro).

QUANTI SOLDI GUADAGNA JANNIK SINNER CON LA FINALE A SHANGHAI

585.000 dollari statunitensi (circa 535.000 euro).

E SE VINCE LA FINALE…

1,1 milioni di dollari statunitensi (circa 1 milione di euro).