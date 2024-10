Quante posizioni può guadagnare Berrettini a Vienna nel ranking ATP? Il tabellone diventa però subito duro

Matteo Berrettini rialza la testa dopo la deludente sconfitta di Stoccolma con Stricker e comincia positivamente il suo cammino nell’ATP 500 di Vienna 2024. Battuto nel match d’esordio l’ungherese Marton Fucsovics per 7-5 6-4, il giocatore italiano si qualifica così agli ottavi di finale del torneo austriaco in attesa di conoscere il nome del suo prossimo avversario.

Il finalista di Wimbledon se la vedrà con il vincente della sfida in programma domani tra l’americano n.5 del seeding Frances Tiafoe ed il britannico Cameron Norrie. Una partita non facile per l’azzurro, che dovrà esprimersi ad alti livelli per avanzare in vista di un possibile quarto di finale ancor più complicato contro la quarta testa di serie Tommy Paul (favorito principale nel suo spicchio di tabellone).

Berrettini, alla ricerca di punti in questa fase finale della stagione in Europa sul veloce indoor per tornare in top30 ed essere così testa di serie a Melbourne per gli Australian Open 2025, ha già guadagnato virtualmente qualche posizione e con un altro successo potrebbe anche chiudere la settimana tra i primi 35 della classifica ATP. L’ingresso in top30 si materializzerebbe invece solamente in caso di finale a Vienna.

RANKING ATP MATTEO BERRETTINI 28 OTTOBRE

Ranking lunedì 21 ottobre: 1270, 41° posto.

Punti da scartare lunedì 28 ottobre: 0.

Punti da incamerare lunedì 28 ottobre: al momento 50 (Vienna 2024).

Ranking dopo il passaggio agli ottavi: 1320 punti, 38° posto virtuale.

Ranking in caso di passaggio ai quarti: 1370 punti, 34° posto virtuale.

Ranking in caso di passaggio in semifinale: 1470 punti, 32° posto virtuale.

Ranking in caso di passaggio in finale: 1600 punti, 28° posto virtuale.

Ranking in caso di vittoria in finale: 1770 punti, 25° posto virtuale.