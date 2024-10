Quando le prossime regate di Luna Rossa? Orari America’s Cup femminile, programma, tv, streaming

Luna Rossa svetta in testa al gruppo A delle qualificazioni per quanto riguarda la America’s Cup femminile, prima edizione riservata alle donne nell’ambito della competizione sportiva più antica del mondo. Il sodalizio italiano ha infatti vinto tre regate di flotta sulle quattro disputate sabato pomeriggio nelle acque di Barcellona e primeggia nel proprio girone con 33 punti, davanti alle britanniche di Athena Pathway (29), alle neozelandesi di Team New Zealand (18), alle svizzera di Alinghi (15), alle francesi di Orient Express (11) e alle statunitensi di American Magic (6).

Giulia Conti e compagne torneranno in scena giovedì 10 ottobre (a partire dalle ore 14.10) per disputare altre quattro regate di flotta, al termine delle quali verranno definite le tre compagini che passeranno il turno e disputeranno le final series insieme alle tre formazioni provenienti dal gruppo B (le svedesi di Artemis, le olandesi di JaoJo Team e le spagnole di Sail Team BCN). Luna Rossa è ormai prossima al passaggio del turno, bisognerà soltanto completare l’opera.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming delle prossime regate di Luna Rossa nella America’s Cup femminile. Le gare saranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport America’s Cup (canale 205); in diretta streaming su Sky Go, NOW e canale YouTube della America’s Cup.

CALENDARIO PROSSIME REGATE AMERICA’S CUP FEMMINILE

Giovedì 10 ottobre

Ore 14.10 America’s Cup femminile, qualification race: 4 regate di flotta (gruppo A, con Luna Rossa) – Diretta tv su Sky Sport America’s Cup

PROGRAMMA AMERICA’S CUP FEMMINILE: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport America’s Cup (canale 205), per gli abbonati.

Diretta streaming: canale YouTube di America’s Cup, gratis; Sky Go e NOW, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport