Quando e dove la prossima gara di MotoGP? Programma GP Thailandia 2024, orari, tv, streaming

La prossima gara del Motomondiale sarà il Gran Premio di Thailandia, programmato per il weekend del 25-27 ottobre. Non avremo nessuna pausa tra l’odierno GP d’Australia e l’appuntamento thailandese. Sono dinamiche a cui centauri e team sono ormai avvezzi quando si tratta di gareggiare in Estremo Oriente.

D’altronde in autunno i tempi si fanno sempre più serrati ed è consueto vedere un GP dopo l’altro quando si corre a quelle longitudini. Il palcoscenico dell’evento thailandese sarà l’autodromo di Buriram, un “Tilkodromo” per la verità piuttosto banale, il cui lay-out ricorda molto quello di Spielberg, senza però i caratteristici saliscendi stiriani.

C’è da sperare che il meteo sia clemente. Siamo nel pieno entroterra della Thailandia e nel recente passato si è ben capito come, da queste parti, non esistano mezze misure. Se va bene, si compete in un asfissiante caldo umido. Se va male… Si aspetta che passi la tempesta! Qui, la pioggia, casca sempre a catinelle! Cosa succederà nel 2024? Per scoprirlo bisognerà seguire il GP di Thailandia in TV. Come?

MOTOGP – PROGRAMMA GP THAILANDIA 2024

VENERDÌ 25 OTTOBRE (ORARI ITALIANI)

Ore 4.00-4.35, Moto3, Prove libere

Ore 4.50-5.30, Moto2, Prove libere

Ore 5.45-6.30, MotoGP, Prove libere (I)

Ore 8.15-8.50, Moto3, Pre-Qualifiche (I)

Ore 9.05-9.45, Moto2, Pre-Qualifiche (I)

Ore 10.00-11.00, MotoGP, Pre-Qualifiche

SABATO 26 OTTOBRE (ORARI ITALIANI)

Ore 3.40-4.10, Moto3, Pre-Qualifiche (II)

Ore 4.25-4.55, Moto2, Pre-Qualifiche (II)

Ore 5.10-5.40, MotoGP, Prove libere (II)

Ore 5.50-6.05, MotoGP, Qualifiche – Q1

Ore 6.15-6.30, MotoGP, Qualifiche – Q2

Ore 7.50-8.05, Moto3, Qualifiche – Q1

Ore 8.15-8.30, Moto3, Qualifiche – Q2

Ore 8.45-9.00, Moto2, Qualifiche – Q1

Ore 9.10-9.25, Moto2, Qualifiche – Q2

Ore 10.00, MotoGP, SPRINT

DOMENICA 27 OTTOBRE (ORARI ITALIANI)

Ore 4.40, Warm-up (Solo MotoGP)

Ore 6.00, GRAN PREMIO MOTO3

Ore 7.15, GRAN PREMIO MOTO2

Ore 9.00, GRAN PREMIO MOTOGP

MOTOGP – PALINSESTO GP THAILANDIA 2024 IN TV

TV IN CHIARO – Il canale TV8 (125 SKY, 8 DT) trasmetterà gratuitamente e in diretta sia le qualifiche che la Sprint del sabato. Il Gran Premio della domenica sarà invece proposto solo in differita. Non ci sarà modo di seguire prove libere e warm-up.

TV A PAGAMENTO – Il canale monotematico Sky Sport MotoGP (208) trasmetterà in diretta ogni turno del Gran Premo di Thailandia. Il canale generalista Sky Sport Uno (201) avrà a sua volta modo di proporre la medesima programmazione, salvo differenti scelte editoriali dell’azienda.

STREAMING – L’evento thailandese potrà essere seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata a chi possiede un abbonamento Sky) e attraverso il servizio streaming on demand NOW. Inoltre sarà possibile vedere TV8 anche tramite il sito internet TV8.it.

DIRETTA SCRITTA – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di tutti i turni del Gran Premio di Thailandia, dalla prima sessione di prove libere alla bandiera a scacchi della gara.