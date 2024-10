Quando iniziano gli sport invernali? Si parte tra pochi giorni con pattinaggio artistico e short track!

Il tempo degli sport invernali sta per arrivare. Sarà il ghiaccio protagonista con il massimo circuito internazionale del pattinaggio artistico e dello short track a tenere banco. Nel primo caso ci parliamo di una rassegna itinerante composta come di consueto da cinque tappe più la Finale, prevista a Grenoble (Francia). In questo contesto l’Italia vorrà recitare un ruolo da primattrice.

Gabriele Frangipani (Skate Canada, NHK Trophy), Nikolaj Memola (Grand Prix De France, Cup Of China), Daniel Grassl (NHK Trophy, GP Finlandia Trophy) e Matteo Rizzo (NHK Trophy, Cup Of China) vorranno mettersi in evidenza al pari di Lara Naki Gutmann (NHK Trophy) in ambito femminile.

Ambizioni nelle coppie d’artistico, con Lucrezia Beccari-Matteo Guarise (Skate Canada, NHK Trophy), Sara Conti-Niccolò Macii (Grand Prix de France, Cup Of China) e Rebecca Ghilardi-Filippo Ambrosini (Grand Prix De France, Finlandia Trophy) che vorranno spingersi fino in fondo. Stesso discorso nella danza con gli eterni Charléne Guignard-Marco Fabbri.

Venendo ai pattini veloci sarà l’anello di ghiaccio di Montreal (Canada) a essere teatro della prima sfida del World Tour. Sarà un’Italia priva di Arianna Fontana, impegnata nelle prove di qualificazione per essere parte della compagine tricolore anche dello speed skating. L’Angelo Biondo sarà disponibile per il secondo appuntamento a Salt Lake City ai primi di novembre, per cui fari puntati su Pietro Sighel.

INIZIO SPORT INVERNALI

PATTINAGGIO ARTISTICO

18-20 ottobre Grand Prix Figure Skating Skate America 2024 ad Allen, in Texas.

25-27 ottobre Grand Prix Figure Skating Skate Canada 2024 ad Halifax.

SHORT TRACK

25-27 ottobre World Tour a Montreal (Canada)