Puppo: “Sinner punta a fare più punti possibili in caso di squalifica. Al Six Kings Slam è favorito”

Non può che essere il Six Kings Slam, torneo d’esibizione in programma a Riad, Arabia Saudita, il grande protagonista dell’ultima puntata di Tennismania, condotta da Dario Puppo, in onda sul canale Youtube di OA Sport. Il torneo-esibizione si svolgerà dalla giornata di oggi, mercoledì 16 fino a sabato 19 ottobre. I protagonisti saranno tutti stellari come Jannik Sinner, Rafael Nadal, Novak Djokovic, Daniil Medvedev, Holger Rune e Carlos Alcaraz. Il programma verrà aperto oggi dalle ore 18.30 italiane con Jannik Sinner contro Daniil Medvedev, mentre non prima delle ore 20.00 Carlos Alcaraz sfiderà il danese Holger Rune.

Dario Puppo inizia la puntata andando proprio ad analizzare questo attesissimo Six Kings Slam. “Sappiamo che non sono al via giocatori che abbiano tutti vinto almeno un Major, dato che Holger Rune è ancora a quota zero. Forse poteva esserci Alexander Zverev al suo posto, Stan Wawrinka oppure Dominic Thiem. Ad ogni modo quello che mi sembra che manchi in questo torneo sia la peculiarità, tranne quella legata ai soldi che saranno 1.5 milioni per la sola presenza e 6 per il vincitore. Manca un format diverso dal solito. Inoltre prendi i migliori giocatori del mondo, ma con quale criterio vengono messi Nadal e Alcaraz dalla stessa parte? Io, per esempio, non l’avrei fatto. Forse era più intrigante vedere il maiorchino contro Sinner, una sfida che non si vede da tanto tempo. Non so quali siano state le idee degli organizzatori. Potevano pensare alla lunga distanza? Forse, visto che si chiama Slam, ma non si andrà ai 5 set”.

La curiosità su questo evento è notevole, con il lato sportivo che non deve passare in secondo piano. “Si giocherà nella arena chiamata The Venue che, a quanto pare, avrà una tecnologia audio-video interessante, ma non è stato anticipato molto sul resto. Chi sarà il favorito? Non può che essere Jannik, con Alcaraz alla pari, anche per un tabellone più semplice. Non penso che Nadal potrà impensierirlo se il murciano sarà al suo livello. Rune, d’altro canto, nelle ultime sfide con lo spagnolo ne è uscito maluccio. Vedremo anche come Sinner affronterà l’evento. Non ha provato spesso le esibizioni, calcolando il suo calendario nel migliore dei modi”.

L’altoatesino se la dovrà vedere nuovamente contro Daniil Medvedev. “Già 7 sfide tra i due in questa stagione, davvero un numero elevato. Anzi, se aggiungiamo anche Pechino e Vienna 2023 si allunga ancora la lista. Sono curioso di capire se Jannik giocherà a braccio sciolto, se vorrà non rischiare infortuni o se vivrà tutto come un allenamento. Non penso perché chi è a quel livello vuole sempre mantenere una posizione di prestigio. Vedremo poi come proseguirà l’annata di Sinner. A Bercy potrà fare bene e conquistare altri punti. Penso che la sua missione sia farne il più possibile in caso di squalifica”.