Perché Sinner perde 500 punti questa settimana: il nuovo distacco su Alcaraz e l’ipotesi Zverev primo inseguitore

Jannik Sinner si è concesso una settimana di meritato riposo dopo un autentico tour de force di cui è stato protagonista tra fine settembre e metà ottobre: finale al torneo ATP 500 di Pechino (sconfitto dallo spagnolo Carlos Alcaraz), trionfo al Masters 1000 di Shanghai (con tanto di affermazione sul serbo Novak Djokovic nell’atto conclusivo), assegno da sei milioni di dollari incassato al Six Kings Slam regolando nell’ordine il russo Daniil Medvedev, Djokovic e Alcaraz nel torneo di esibizione disputato a Riad.

Il numero 1 del mondo ha deciso saggiamente di tirare il fiato e di non impegnarsi nel torneo ATP 500 di Vienna, optando per non difendere il trofeo conquistato dodici mesi fa sul cemento della capitale austriaca. Questo è il motivo per cui il fuoriclasse altoatesino ha perso 500 punti nel ranking ATP: li aveva incamerati un anno fa imponendosi in questo evento, ma non scendendo in campo per provare a replicare il titolo li ha dovuti lasciare per strada.

Jannik Sinner svetta comunque in testa al ranking ATP ed è già certo da tempo che rimarrà al comando almeno fino al termine della stagione in corso. Il 23enne primeggia con 11.420 punti e dunque, dopo i 500 punti persi per l’assenza a Vienna, il suo vantaggio nei confronti di Carlos Alcaraz è sceso (si fa per dire) a 4.300 lunghezze: lo spagnolo occupa infatti la seconda piazza della classifica mondiale con 7.120 punti, anch’egli non sta giocando questa settimana ma non aveva risultati da difendere.

Il più immediato inseguitore di Jannik Sinner potrebbe però cambiare identità domenica sera: se il tedesco Alexander Zverev dovesse vincere il torneo di Vienna, infatti, volerebbe a quota 7.205 punti e dunque scavalcherebbe Alcaraz, diventando il nuovo numero 2 del mondo. Il teutonico, che attualmente è terzo con 6.805 punti virtuali, è atteso dal quarto di finale contro Lorenzo Musetti: in caso di successo andrebbe a quota 6.905 e disputerebbe la semifinale contro chi uscirà dallo spicchio di tabellone che prevede Dimitrov-Machac e Darderi-Draper.

Qualificandosi alla finale, dove potrebbe incrociare uno tra Berrettini, Khachanov, Nakashima, Mensik, Kecmanovic, Cobolli, de Minaur, si isserebbe a quota 7.035, mentre vincendo il torneo planerebbe a 7.205 e opererebbe appunto il sorpasso ai danni dell’iberico. Non cambierebbe nulla per il sorteggio del Masters 1000 di Parigi-Bercy, dove le teste di serie sono già delineate (Sinner n.1, Alcaraz n.2, Zverev n.3), ma potrebbe avere un peso specifico in vista delle ATP Finals, anche se saranno poi i risultati ottenuti nella capitale francese a delineare definitivamente il quadro in vista del torneo di Torino riservato ai migliori otto uomini dell’annata agonistica.