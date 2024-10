Perché il tabellone di Sinner a Parigi-Bercy è il peggiore: possibili subito Shelton e Rune, non c’è un turno facile

Jannik Sinner avrà un cammino durissimo nel torneo ATP Masters 1000 di Parigi-Bercy: l’azzurro avrà diritto ad un bye al primo turno, ma poi gli ostacoli saranno tutti durissimi. Ai sedicesimi, nei quali l’italiano non poteva incontrare teste di serie, il rivale uscirà dal confronto tra lo statunitense Shelton ed il canadese Felix Auger-Aliassime.

Teoricamente agli ottavi di finale, nei quali l’azzurro poteva pescare una testa di serie tra la 13 e la 16, lo sfidante del numero 1 del tabellone e del mondo sarebbe il numero 13, il danese Holger Rune, il quale però al primo turno incontrerà Matteo Arnaldi.

I quarti di finale ipotetici, con l’azzurro che poteva incontrare un tennista tra il numero 5 ed il numero 8 del seeding, vedrebbero Sinner opposto al numero 5 del tabellone, lo statunitense Taylor Fritz, mentre nel penultimo atto l’azzurro potrebbe sfidare il tedesco Alexander Zverev, numero 3. Il numero 4, infatti, ovvero il russo Daniil Mededev, è finito nella parte bassa con lo spagnolo Carlos Alcaraz, numero 2.

TABELLONE ATP MASTERS 1000 PARIGI-BERCY

(1) Sinner bye

Shelton vs Auger-Aliassime

Q vs Bublik

Arnaldi vs (13) Rune

(9) De Minaur vs Navone

Baez vs Q

Draper vs Lehecka

(5) Fritz bye

(3) Zverev bye

Darderi vs Griekspoor

Fils vs Cilic

Struff vs (16) Musetti

(10) Tsitsipas vs Q

Borges vs Tabilo

Q vs Cerundolo

(6) Rublev bye

(8) Dimitrov bye

Etcheverry vs Zhang

Machac vs (WC) Rinderknech

Michelsen vs (12) Hurkacz

(14) Tiafoe vs (WC) Mpetshi Perricard

Khachanov vs Carreno Busta

Popyrin vs Berrettini

(4) Medvedev bye

(7) Ruud bye

Thompson vs Q

Cobolli vs (WC) Gasquet

(WC) Mannarino vs (11) Paul

(15) Humbert vs Nakashima

Q vs Q

Jarry vs Q

(2) Alcaraz bye