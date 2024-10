Perché Beccari/Guarise non parteciperanno a Skate Canada: la causa e i prossimi appuntamenti

Questo fine settimana in quel di Halifax si svolgerà Skate Canada, tappa numero due del Grand Prix 2024/2025 di pattinaggio artistico. Un evento molto importante in chiave Italia, complice la presenza di Gabriele Frangipani nel singolo maschile e di Lucrezia Beccari-Matteo Guarise ma che, purtroppo, dovrà fare a meno proprio di questi ultimi, i quali hanno dato forfait lo scorso fine settimana.

La causa della rinuncia riguarda la dama, alle prese da tempo con un problema al piede sinistro, i cui dolori si sono acutizzati nelle ultime settimane. Proprio per questo, l’atleta insieme al proprio team sta valutando le soluzioni migliori per potersi mettere l’infortunio alle spalle.

Il binomio era in procinto di partire per il nordamerica con l’obiettivo di conquistare un piazzamento sul podio così come già fatto nel 2023 a Vancouver, dove ottennero quel terzo posto che aprì le porte ad una stagione ricca di soddisfazioni, culminata con l’oro ai Campionati Europei 2024.

Ad oggi, non sono noti i tempi di recupero della coppia. Il prossimo appuntamento pianificato è fissato per il fine settimana dell’8-10 novembre con l’NHK Trophy 2024 di Tokyo. Ma chiaramente si dovrà tenere conto delle condizioni di Beccari. Ulteriori dettagli verranno comunicati nelle prossime settimane.