Pattinaggio artistico, guai per Nikolaj Soerensen. Il canadese sospeso per abusi sessuali. La situazione

La stagione 2024-2025 di pattinaggio artistico si appresta a perdere uno dei team di punta della danza sul ghiaccio. Nikolaj Soerensen, noto per il suo binomio insieme a Laurence Fournier Beaudry, è stato sospeso per minimo sei anni dall’Ufficio per l’integrità dello sport canadese. La notizia è stata resa nota nella giornata di ieri, mercoledì 2 ottobre, e diffusa dai principali organi di stampa nordamericani.

La sospensione, ancora non definitiva, è inserita nel registro di Abuse Free Sport, ed è naturalmente soggetta a contestazione. Skate Canada provvederà prossimamente ad emettere il divieto al pattinatore: “Siamo stati informati della decisione di Abuse Free Sport e stiamo adottando le misure necessarie per rispettarla”, queste le parole contenute in una nota diramata dalla Federazione canadese.

Il responso voluto da Abuse Free Sport è il risultato di una lunga indagine condotta dall’Office Of The Sport Integrity Commisioner che accusa Soerensen di avere aggredito sessualmente un’allenatrice (nonché ex pattinatrice) connazionale nel 2012, quando l’atleta aveva ventitré anni.

Il pattinatore, che ha negato ogni accusa, nella scorsa annata sportiva ha gareggiato insieme alla partner mentre le indagini erano ancora in corso, strappando una seconda posizione ai Four Continents e la nona nella rassegna iridata di Montréal.

Il nome dei danzatori è stato cancellato dall’elenco dei partecipanti dello Shanghai Trophy, importante torneo internazionale al via oggi, in cui saranno della partita anche gli azzurri Charlène Guignard e Marco Fabbri.