Pattinaggio artistico: Malinin trionfa a Skate Canada e vola in finale! Gabriele Frangipani 6°

Missione compiuta per Ilia Malinin. Malgrado qualche sbavatura lo statunitense ha staccato ufficialmente il pass per le finali del circuito ISU Grand Prix 2024-2025 di pattinaggio artistico dopo aver vinto con ampio margine la prova maschile di Skate Canada, seconda tappa della competizione itinerante.

Il detentore del titolo iridato, abbondantemente in testa già dallo short, ha messo sul piatto un layout che potremmo definire “conservativo”, caratterizzato da tanti elementi al limite e da alcuni errori più pesanti. Il passaggio a vuoto più rilevante è arrivato nel quadruplo loop, aperto in fase di rotazione ed atterrato a tre giri a due piedi. Rinunciando di principio al quadruplo axel, il nativo di Fairfax ha snocciolato poi tre quadrupli (flip sul quarto, lutz e toeloop agganciato al triplo toeloop) e due tripli axel, uno di questi inserito in sequenza con il triplo axel, stampando 195.60 (107.30, 87.87) e scavalcando quota 300 con 301.82.

A quaranta lunghezze distanze si è piazzato il nipponico Shun Sato, bravo a tornare in carreggiata dopo una brutta caduta nel quadruplo flip iniziale, défaillance che gli ha comunque concesso di imbastire una strategia all’attacco sciorinando altri tre quadrupli (un flip redarguito con la chiamata di filo d’ingresso non valido e due toeloop) e due tripli axel, il secondo finito sul ghiaccio dopo aver perso l’asse. Guadagnando il quarto libero, il nipponico ha raccolto 164.64 (87.89, 78.75) conquistando nella somma totale 261.16 e beffando il sudcoreano Junhwan Cha, quarto nel corto e terzo nella classifica finale con 171.93 (87.98, 83.95) per 260.31.

Termina al sesto posto infine la gara di Gabriele Frangipani, salito di tre caselle dopo il segmento più breve. Discreta la prestazione dell’azzurro che, pur mancando l’appuntamento con il quadruplo toeloop e con il quadruplo salchow (sottoruotato e con caduta), ha risalito la china grazie all’esecuzione di sette tripli tra cui due axel con cui si è attestato in zona 146.39 (74.23, 73.16) per 222.57.