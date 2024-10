Pattinaggio artistico, Levito leader dopo lo short program a Skate America. In fuga la coppia giapponese Miura/Kihara

Nella notte italiana tra venerdì 18 e sabato 19 ottobre si è disputata la prima delle tre giornate di Skate America, in corso di svolgimento sul ghiaccio di Allen (Texas, USA) e valevole come tappa d’apertura del Grand Prix 2024-2025 di pattinaggio artistico. Evento inaugurale del massimo circuito internazionale in cui non sono presenti atleti italiani.

Il programma della kermesse è cominciato con il programma corto delle coppie di artistico e della gara femminile individuale. Procedendo in ordine cronologico va sicuramente evidenziata l’ottima prestazione del binomio giapponese composto da Riku Miura e Ryuichi Kihara, che ha già prenotato la vittoria finale totalizzando 77.79 punti (42.41 il punteggio tecnico, 35.38 per le componenti del programma) e chiudendo lo short program con un margine di sette lunghezze sui primi inseguitori.

I vicecampioni del mondo in carica (oro ai Mondiali 2023) dovranno guardarsi le spalle nel programma libero dagli statunitensi Ellie Kam/Danny O’Shea, secondi nella classifica provvisoria con 70.66 davanti ai georgiani Anastasiia Metelkina/Luka Berulava (68.64). Ancora in lizza per il podio anche gli ungheresi Maria Pavlova/Alexei Sviatchenko con 65.11 e gli americani Alisa Efimova/Misha Mitrofanov con 63.05 punti dopo il corto.

Situazione molto più incerta e grande equilibrio invece in campo femminile, con la padrona di casa diciassettenne Isabeu Levito al comando della graduatoria dopo uno short program da 68.43 punti (34.42 TES e 34.01 PCS) con un vantaggio minimo nei confronti della connazionale statunitense Bradie Tennell (66.99), le giapponesi Rinka Watanabe (66.54) e Wakaba Higuchi (66.12) e la belga Nina Pinzarrone (62.85).